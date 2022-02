Samsung Galaxy S22 přichází, Ultra přináší 108MPx a 100× Space Zoom

Korejský Samsung představil nové smartphony Galaxy S22. My se zde podíváme především na to, co mají nabídnout po fotografické stránce. To se bude lišit podle modelů. Hodně příbuzné budou Galaxy S22 a S22+ se třemi zadními fotoaparáty, výrazně odlišný bude vrcholný model S22 Ultra, který má čtyři. Všechny tři verze mají shodnou ultra-širokoúhlou kamerku s 12 MPx, 120° úhlem záběru a světelností F2,2. Stejný je také základní teleobjektiv s rozlišením 10 MPx a světelností F2,4. Ten nabídne 3× zoom (vůči hlavnímu) s úhlem záběru 36° a celkově 30× digitální zoom (3× opticky teleobjektivem, 10× digitálně).



Větší rozdíly jsou v hlavním fotoaparátu. Tady mají S22 a S22+ snímač s rozlišením 50 MPx a objektiv se světelností F1,8, OIS a 85° záběrem. Galaxy S22 Ultra ale bude mít jiný snímač. V jeho případě půjde o 108MPx rozlišení, které po sloučení na 12 MPx (9 pixelů do jednoho) bude vytvářet plošný ekvivalent 2,4µm pixelů, snímat umí i v obou režimech současně. Světelnost jeho objektivu činí F1,8, úhel záběru je 85° a Super Clear Glass se stará o potlačování odlesků objektivu. Díky Super Night Solution by měly být kvalitnější i noční snímky. S22 Ultra ale bude mít také ještě jeden objektiv navíc. Půjde o druhý teleobjektiv, který rovněž přináší 10MPx rozlišení, jeho světelnost je však F4,9, vůči hlavnímu objektivu půjde o 10× zoom (úhel záběru 11°) a slíbena je technologie 100× Space Zoom (10× optický + 10× digitální).

Všechny verze telefonů si troufnou na záznam 8K videosekvencí. Pokud jde o selfie kamerku, Galaxy S22 a S22+ nabídnou rozlišení 10 MPx, F2,2 a 80° záběr, S22 Ultra se dostává dokonce na 40 MPx, taktéž s F2,2 a 80° úhlem záběru. Zpracování obrazu může dopomáhat systém umělé inteligence. Aplikace Expert RAW dovolí rozsáhlé editace RAWů, přičemž telefon podporuje dokonce 16bitový formát.





Pokud jde o samotný telefon, u všech modelů najdeme 4nm procesor Snapdragon 8 Gen 1 . U S22/S22+ máme 8 GB RAM a úložiště 128 GB nebo 256 GB. S22 Ultra přijde jako 8GB+128GB, 12GB+256GB nebo 12GB+512GB, některé trhy by ale měly dostat i 1TB variantu. Verze S22 Ultra by jako jediná měla podporovat také S Pen s latencemi sníženými o 70 %.

S22 má mít překvapivě malý 6,1" displej Dynamic AMOLED s Vision Booster (tedy ještě trochu menší než S21), frekvencí do 120 Hz a jasem 1300 nitů. Díky tomu má poměrně kompaktní konstrukci 146×70,6×7,6 mm a hmotnost 167-168 gramů. S22+ dostává 6,6" displej s jasem 1750 nitů, rozměry 157,4×75,8×7,6 mm a hmotnost činí 195-196 gramů. Největší S22 Ultra dostal 6,8" displej, jas 1750 nitů, jeho rozměry činí 163,3×77,9×8,9 mm a váží 228-229 gramů. Ve všech třech případech je tu ochranné sklo Gorilla Glass Victus a odolnost IP68. Pokud jde o akumulátory ty mají kapacitu 3700 mAh (25W nabíjení), 4500 mAh (45W), resp. 5000 mAh (45W).

Ceny začínají v předobjednávkách na 21990 Kč za S22 se 128 GB, přičemž 256GB verze je jen o trochu dražší za 22900 Kč. Za S22+ si připlatíte 5000 Kč navíc. Podstatně dražší bude S22 Ultra, kde 8GB/128GB vyjde na 31990 Kč, 12GB/256GB na 34490 Kč a 12GB/512GB pak na 36990 Kč.

