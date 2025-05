Samsung Galaxy S25 Edge má 200MPx fotoaparát a je jen 5,8 mm tlustý

Společnost Samsung přichází na trh se zajímavým stylovým supertenkým telefonem Galaxy S25 Edge. Ten se má vyznačovat především svým velmi tenkým designem i nízkou hmotností. Najdeme tu nicméně velký 6,7" displej Dynamic AMOLED 2X shodný s modelem Galaxy S25+. Má rozlišení 3120×1440 pixelů, jas až 2600 nitů ve špičce a adaptivní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Rozměry činí 158,2×75,6×5,8 mm a váží 162 gramů. Pro srovnání, Galaxy S25+ je na tom až na tloušťku podobně, tam má 7,3 mm a váží 190 gramů. To se bohužel projevilo také v kapacitě baterie, která spadla ze 4900 mAh na 3900 mAh, s čím se také snížila doba přehrávání videa ze 30 na 24 hodin. Podporováno je 25W drátové nabíjení (55 % za 30 minut) a bezdrátové nabíjení WPC.

Galaxy S25 Edge má hlavní fotoaparát s 200MPx rozlišením, což dovoluje velké výřezy a do značné míry nahrazuje chybějící telemodul (Galaxy S25+ má 50MPx hlavní kamerku a 10MPx telefoto). Objektiv má světelnost F1,7 a k dispozici je také optická stabilizace obrazu. Oba modely pak mají shodně 12MPx ultra-širokoúhlou kamerku (zde se světelností F2,2) a 12MPx přední selfie kameru (také F2,2).

Oba modely také mají procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM a na výběr mezi 256GB a 512GB úložištěm. Zadní část chrání sklo Gorilla Glass Victus 2, přední je pak u Galaxy S25 Edge typu Gorilla Glass Ceramic 2, tělo má hliníkový rám a je vodotěsné (IP68). Nechybí Galaxy AI, která obsahuje např. Gemini Live a funkce Now Brief, Circle to Search, Note Assist, Transcript Assist, Photo i Drawing Assist, Interpreter, Call a Writing Assist. Samozřejmostí je i podpora 5G připojení, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou One UI 7.