Samsung pohovořil o budoucnosti čipů ISOCELL: 16bitové HDR snímače

Schopnosti fotoaparátů v telefonech se hodně zlepšují, nicméně podle Samsungu se stále nepodařilo dostatečně dobře vyřešit video. Tam je zásadním problémem kvalita videa za horšího světla. Snímkovací frekvence 30 fps znamená také krátký expoziční čas (max. 1/30 sekundy), takže se nedá nasbírat dostatek světla pro kvalitní snímek. Druhým problémem je HDR. Tam se většinou používá slučování dvou snímků dohromady, což ale znamená zvyšující se nároky na paměť a zpracování dat, nemluvě o pohybových artefaktech. Třetím problémem je nemožnost dosáhnout bokehu. To není zas tak velkým problémem u fotek, nicméně u videa je to těžko řešitelné v uspokojivé kvalitě a při akceptovatelné spotřebě. Samsung se rozhodl řešit tyto problémy na hardwarové úrovni a nikoli primárně na softwarové.



Nižší šum při krátkých expozicích by měly řešit nové nanostruktury pro lepší směrování světla do fotodiod. Výsledkem by měla být vyšší citlivost a nižší šum. HDR video by se mělo lépe řešit systémem HDR z jedné expozice. Systém pro zpracování obrazu by mohl být jednodušší, spotřebovávat méně energie a lépe potlačovat pohybové artefakty. Nyní se v technologii Smart-ISO Pro používá dvojí vyčítání pixelů s menší a vyšší (4násobnou) citlivostí, což k 10bitové hloubce přidává další 2 bity informace a zvyšuje dynamický rozsah o 2 EV (to podporují např. čipy ISOCELL HM6 a GN5). Toto ale stále nestačí a pro solidní výsledky je dle Samsungu potřeba alespoň 14 bitů. Tam by mohlo přijít ke slovu trojí vyčítání s 1×, 4× a 16× citlivostí, což by zvýšilo DR o 4 EV proti standardu. Počítá se dokonce s 16bitovými HDR čipy, které by dynamický rozsah proti standardu bez jakéhokoli znásobení vyčítání měly zvýšit o 6 EV.



No a nakonec tu máme bokeh. Samsung už 5 let používá k záznamu hloubky iToF (Indirect Time-of-Flight) kamerky. Společnost chystá novou generaci těchto snímačů, a to s rozlišením zvýšeným z VGA (0,3 MPx) na 1,2 MPx při zhruba stejné úhlopříčce (typ 1/3,2" proti 1/3") nebo vysokorychlostní variantu s VGA rozlišením a typu 1/6,4". U něj by měla být výhodou zejména nižší spotřeba i rozměry, také vysoká rychlost a zpracování informace o hloubce přímo na čipu.