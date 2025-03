Samsung představil telefon Galaxy A56 5G s 50MPx fotoaparátem

V nabídce chytrých telefonů společnosti Samsung se objevuje nový model Galaxy A56 5G. Tato novinka má tři zadní fotoaparáty, přičemž ten hlavní má 50MPx rozlišení a světelnost F1,8. Nechybí mu ani optická stabilizace obrazu a zvládá natáčet UHD 4K video při 30 fps a slow-motion v HD při 240 fps. Dále je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 12 MPx a světelností F2,2. Výčet končí u makro-modulu s 5 MPx a světelností F2,4. Pokud jde o přední selfie kameru, tak ta má 12 MPx, F2,2 a chybí ji OIS i autofokus.

Galaxy A56 5G má 6,7" displej s rozlišením 2340×1080 pixelů, jde o typ Super AMOLED. Jde o 8bitový displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Chráněn je sklem Gorilla Glass Victus+, jeho maximální špičkový jas je 1200 nitů. Hmotnost telefonu činí 198 gramů, rozměry jsou 162,2×77,5×7,4 mm. Telefon disponuje akumulátorem s kapacitou 5000 mAh s podporou 45W nabíjení. Tělo je odolné, splňuje standard IP67 (proti prachu a stříkání vodou).

Využívá 8jádrový procesor s takty 2,9 GHz, 2,6 GHz a 1,9 GHz. Najdeme tu 8 GB RAM a 128GB nebo 256GB úložiště. Telefon podporuje dvě SIM karty, a to jednu Nano-SIM a eSIM nebo dvojici eSIM. Použito je rozhraní USB-C 2.0, dále tu máme Wi-Fi 802.11ax a Bluetooth 5.3. Operačním systémem je Android, softwarová podpora má trvat až do 30. března 2032, tedy 7 let. Samozřejmostí jsou dnes i AI funkce jako ovládání gesty Circle to Search, Best Face (výběr nejlepších výrazů tváře), Object Eraser pro vymazání objektů z fotografie a Filters. Cena 128GB verze by měla být 479 EUR, 256GB varianta bude za 529 EUR.