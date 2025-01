Samsung představuje nové telefony Galaxy S25, ultra-wide má nově 50 MPx

V nabídce chytrých telefonů společnosti Samsung se nově objevují telefony Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra. V případě vlajkové lodě S25 Ultra tu máme hlavní snímač typu 1/1,3" s rozlišením 200 MPx a 0,6µm pixely. Spolupracuje s objektivem s 24 mm po přepočtu, světelností F1,7 a optickou stabilizací obrazu. Novinkou je virtuální clona, tedy možnost softwarově měnit míru rozostření pozadí (to najdeme např. i na iPhonech). Ultra-širokoúhlý modul dostal nový 50MPx snímač, nadále je ale typu cca 1/2,55". Má tedy malé 0,7µm pixely. Objektiv nabízí 120° úhel záběru a světelnost F1,9.

Dále je tu 1/3,52" telemodul s 10 MPx a 1,12µm pixely, ten se výrazněji neměnil už hodně dlouho. Dává 67 mm po přepočtu (3× zoom) a světelnost F2,4, nechybí ani OIS. Výčet zakončuje 50MPx telemodul s 0,7µm pixely a přepočtenými 111 mm (5× zoom) se světelností F3,4, také zde je OIS. V jeho případě je tu periskopická konstrukce a potěší i větším 1/2,52" snímačem ve srovnání s kratším telemodulem. Všechny moduly mají fázové zaostřování PDAF. Podle modulu tu může být k dispozici až 8K30p video, případě 4K120p, ve Full HD zvládá dokonce 240 fps. Najdeme ze podporu pro 10bitové HDR a Galaxy Log. Selfie kamerka má 1/3,2" snímač s 12 MPx (1,12µm pixely), 26mm objektiv (po přepočtu), světelnost F2,2 a podporu PDAF. Podporováno je až 4K60p video.

Procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy má frekvence 4,47 GHz a 3,5 GHz, všechny verze mají 12 GB RAM. Největší verze má rozměry 162,8×77,6×8,2 mm a váží 218 gramů. Je zde 6,9" displej Dynamic AMOLED 2X se 120Hz frekvencí a jen 8bitovými barvami. Rozlišení dosahuje 3120×1440 pixelů. Chráněn je odolných sklem Gorilla Glass Armor 2. Máme zde rozhraní USB-C 3.2 Gen1, NFC, Wi-Fi 802.11be a Bluetooth 5.4. Kapacita akumulátoru činí 5000 mAh, ten v konstrukci využívá 50 % recyklovaného kobaltu. Operační systém Android by měl dostávat bezpečnostní aktualizace až do 31. ledna 2032.

V případě Galaxy S25+ je zde menší 6,7" displej. Rozměry činí 158,4×75,8×7,3 mm a váží 190 gramů, akumulátor se pak vyznačuje kapacitou 4900 mAh. Pokud jde o fotografickou výbavu, hlavní snímač typu 1/1,56" má 50 MPx a 1,0µm pixely. 24mm objektiv má světelnost F1,8 a OIS. Telemodul má miniaturní čip typu 1/3,94" s 10 MPx (1,0µm pixely). Objektiv s OIS dává 67 mm po přepočtu a světelnost F2,4. Ultra-širokoúhlý model s 1/2,55" čipem zůstává na 12 MPx (1,4µm pixely). Objektiv má 13 mm po přepočtu (120°) a F2,2.

Nejmenší Galaxy S25 má podobnou fotovýbavu jako S25+, vyznačuje se ale menším 6,2" displejem s rozlišením 2340×1080 pixelů. Rozměry jsou tak jen 146,9×70,5×7,2 mm a hmotnost se srazila na pouhých 162 gramů. Bohužel tu máme také nejmenší akumulátor s pouhými 4000 mAh.

Je zde nové uživatelské rozhraní One UI 7 s AI funkcemi. Samsung aktualizoval funkci Circle to Search, boční tlačítko aktivuje asistenta Gemini pro práci s aplikacemi Googlu a Samsungu. Dále tu máme Přepis hovorů, Asistenční služby při psaní nebo Asistenta kreslení.

Pokud jde o ceny, Samsung je na tom už docela podobně jako Apple. Základní Galaxy S25 má jen 128GB úložiště, což je na telefon této kategorie dost ostuda. Základní cena 21.999 Kč je už jen o 2000 Kč nižší než u iPhonu 16 se 128GB pamětí. U větších kapacit se pak rozdíly mezi Samsungem a Applem zvyšují, např. 512GB verze je za 26.999 Kč, zatímco u Applu už zaplatíte 32.990 Kč.

Příplatek za verzi S25+ činí 5000 Kč (pozor na tabulku, Samsung v ní má chybu u pamětí S25+). Pokud jde o největší model S25 Ultra, tak ten stojí stejně jako u iPhone 16 Pro Max. 256GB verze je shodně u obou výrobců za 36 tisíc Kč. U 1TB verze má pak Samsung trochu výhodu, ale jeho 45,5 tisíc není nějak zvlášť výrazně méně než 48 tisíc u 1TB iPhonu 16 Pro Max. Prodej začne 7. února 2025. Doby, kdy mezi Samsungem a Applem byly 30% rozdíly, jsou už pryč.