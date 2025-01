Samsung prý vyvíjí 3vrstvý snímač pro Apple, má narušit nadvládu Sony

Společnost Sony je největším výrobcem snímačů pro digitální fotoaparáty a smartphony. V případě telefonů iPhone od Applu byla dokonce výhradním dodavatelem, nicméně to by už nemuselo mít moc dlouhého trvání. Z několika zdrojů se totiž objevily informace, které mluví o tom, že by se v budoucnu mohl Apple přiklonit i ke snímačům od společnosti Samsung. Např. známý analytik Ming-Chi Kuo se nechal slyšet, že by Samsung měl dodávat 48MPx snímače pro iPhony asi za dva roky, předpokládá se tedy iPhone 18. Není ale jasné, pro který modul by to mělo být, neboť tou dobou by už všechny iPhony na všech modulech měly mít nějakou variantu 48MPx snímače (tedy i za teleobjektivem u modelů Pro).



Leaker Jukanlosreve se pak nechal slyšet, že Samsung pro Apple vyvíjí 3vrstvý snímač, který by v první vrstvě měl mít tradičně fotodiody, druhou vrstvou by měla být ta transportní (otázkou je, co přesně je tím myšleno, může to být paměť umožňující rychlé vyčítání pixelů, uložení dat a jejich transport dál), třetí vrstva by měla být výpočetní. O zpracování obrazu by se tak staral sám čip. To by mohlo dále urychlit zpracování dat a umožnit větší hrátky s multiexpozicí, která dnes stojí za výsledky formátu ProRAW. Není jasné, který snímač by tuto technologii mohl dostat a leaker nevylučuje, že by mohlo jít rovnou o ten hlavní.