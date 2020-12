Samsung ukázal, jaké problémy by přinesl 600MPx snímač pro smartphony

Samsung stále posouvá rozlišení mobilních snímačů pro smartphony. Nyní je na 108 MPx, ale už brzy by se mělo ve větším začít se 144 MPx a nedávno se mluvilo i o 600MPx čip pro telefony. Vypadal poněkud podezřele, ale doprovodný text mnohé vysvětluje a asi přeci jen půjde o legitimní "slajd" z prezentace. I kdyby ne, stále dobře znázorňuje problematiku velkých senzorů v telefonech. Jeho podstatou je to, že 600MPx čip by i s malými 0,8 μ m pixely přinášel spoustu problémů. Společnoststále posouvá rozlišení mobilních snímačů pro smartphony. Nyní je na 108 MPx, ale už brzy by se mělo ve větším začít se 144 MPx a nedávno se mluvilo i o 250 MPx . V posledních dnech se na Internetu začal objevovat snímek z prezentace společnosti Samsung, který prezentovalpro telefony. Vypadal poněkud podezřele, ale doprovodný text mnohé vysvětluje a asi přeci jen půjde o legitimní "slajd" z prezentace. I kdyby ne, stále dobře znázorňuje problematiku velkých senzorů v telefonech. Jeho podstatou je to, že 600MPx čip by i s malými 0,8m pixely přinášel spoustu problémů.



μ m pixely by ale znamenal obří 22mm modul. To by bylo ještě více než u Ukázána je totiž tloušťka jednotlivých modulů, takže např. 1/2,6" čip má 5,6 mm, 1/2,3" má stále rozumných 5,9 mm, větší 1/1,7" čip je stále na akceptovatelných 7,2 mm, ale 1/1,3" čip už přináší tloušťku modulu 9,1 mm. 600MPx snímač s 0,8m pixely by ale znamenal obří 22mm modul. To by bylo ještě více než u Nokie 808 PureView , která měla necelých 18 mm jako celkovou tloušťku telefonu. Právě tato Nokia ukazuje, jak daleko došla moderní technologie, protože dnešní telefony mohou mít podobně tak velký senzor s mnohem světelnějšími objektivy, přitom je jejich tloušťka takřka poloviční.

Takový 600MPx čip by byl typu 1/0,57". To už by znamenalo crop faktor cca 1,54, tedy velikost na úrovni APS-C senzoru. Modul s takovým čipem by zabíral 12 % plochy na zadní straně. Prezentace Samsungu pak říká to, že díky pokrokům u čipů s technologií ISOCELL by chtěl překonat tyto problémy, aby telefon s APS-C čipem nemusel být 22mm tlustý. Otázkou však je, zda je potřeba až takového rozlišení a tak velkého senzoru v telefonu. Ono i 8K se slučováním pixelů TetraCell by si vystačilo s cca 150 MPx. Ostatně i NonaCell se slučováním 9 pixelů by byl stále někde kolem 300-350 MPx. Stejně ale bude zásadním problémem odvod tepla a nedostatečné chlazení, které dost sužuje i mnohem větší moderní CSC fotoaparáty s většími možnostmi chlazení.