Samsung uvádí Galaxy S24 FE, cenově atraktivní high-endový model s AI

Samsung přináší nový telefon Galaxy S24 FE, který pokračuje v tradici levnějších variant vlajkových lodí. Tento model disponuje 6,7" displejem Dynamic AMOLED 2X s rozlišením 2340×1080 pixelů s 8bitovými barvami a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Vzadu najdeme trojici fotoaparátů. Ten hlavní má rozlišení 50 MPx a světelnost F1,8, nechybí mu ani optická stabilizace obrazu. Zvládá natáčení UHD 8K videa (7680×4320 pixelů) při 30 fps, umí také slow-motion s Full HD výstupem při 240 fps. Druhým objektivem je ultra-širokoúhlá kamerka rozlišením 12 MPx a světelností F2,2, dále tu máme teleobjektiv s 3× zoomem vůči hlavnímu a světelností F2,4. O obraz se zde stará malý 8MPx snímač. Přední kamerka má 10MPx rozlišení.



Procesorem je 10jádrový Samsung Exynos 2400e s frekvencemi jader 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz a 1,95 GHz. Telefon má ale jen 8 GB RAM, úložiště pak nabídne 128 GB (využitelných je 104,5 GB). Galaxy S24 FE je vybaven rozhraním USB-C 3.2 Gen1, podporuje Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, polohové služby GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS, nechybí ani NFC. Zvládá dvě karty SIM, a to jak fyzické nano-SIM, tak i dvě eSIM nebo jejich kombinaci. Nechybí ani možnost využívat datové sítě 5G.

Galaxy S24 FE má rozměry 162×77,3×8,0 mm a váží 213 gramů. Akumulátor má kapacitu 4700 mAh. Dodáván je s operačním systémem Android 14 a bezpečnostní aktualizace má dostávat do 31. října 2031, tedy po dobu 7 let. Nechybí funkce využívající systémů umělé inteligence, a to např. pro zapisování, živý překlad, vyhledávání, v oblasti fotografie pomáhá s focením, zpracováváním nočních snímků, generativními úpravami nebo návrhem na úpravy. Verze 8GB/128GB je k dispozici za 18.990 Kč, varianta 8GB/256GB pak za 19.990 Kč.