Samsung uvádí odolné paměťové karty EVO Plus a PRO Plus

V nabídce paměťových karet společnosti Samsung máme nové SDHC a SDXC modely EVO Plus a PRO Plus. Obě řady jsou zaměřeny na tvůrce obrazového obsahu, řada PRO Plus zejména na ty profesionální. V zásadě se ale karty příliš neliší. Obě jsou určeny pro záznam a práci s Full HD i 4K videosekvencemi a slibují také vysokou životnost. Mají 7 systémů ochrany, resp. věcí, proti kterým jsou odolné. Nevadí jim voda, vysoká teplota, rentgen, magnety, vysoké přetížení a nově také nárazy a opotřebení.



Samsung tak slibuje, že karta přežije 72 hodin ve slané vodě v hloubce 1 metru, má zvládnout pracovní teploty -25 °C až +85 °C (skladovací od -40 °C), rentgen do 100 mGy, magnety do 15 tisíc Gaussů, přetížení do 1500 G, pád z 5 metrů a 10000 cyklů vyjmutí. Samsung si věří a na karty poskytuje 10letou záruku.

Obě dvě řady se nabízí v kapacitách od 32 GB do 256 GB a mají rozhraní UHS-I. Všechny varianty EVO Plus hovoří o přenosových rychlostech do 100 MB/s, ale konkrétně se nehovoří ani o čtení ani o zápisu. 32GB a 64GB verze EVO Plus splňují Class 10 a UHS-I U1, vyšší kapacity 128 GB a 256 GB umí UHS-I U3. U PRO Plus mají všechny variantu podporu Class 10 a UHS-I U3 a Samsung už hovoří i o konkrétních přenosových rychlostech. U sekvenčního čtení je to 100 MB/s, u zápisu pak 90 MB/s. Výjimkou je pouze 32GB varianta s 60 MB/s.

Ceny byly stanoveny u řady EVO Plus na $7 (32GB), $13 (64GB), $20 (128GB) a $40 (256GB). V případě PRO Plus je to v pořadí těchto kapacit $10, $17, $25 a $50.

