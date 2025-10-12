>
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Samsung má v nabídce mnoho 200MPx snímačů a dodnes není pořádně jasné, k čemu takové rozlišení má být dobré. Na skládání stačí i menší dělení pixelů. Nyní tu máme snímač ISOCELL HP5, který tohoto dosahuje s rekordně malými 0,5µm pixely.
Technologie rozdělování pixelů na menší a masky Quad Bayer a podobné sice přináší menší pixely, současně ale pomáhají rozšiřovat dynamický rozsah nebo zvyšovat ostrost snímků ve snížených výstupních rozlišeních. V zásadě na to obvykle stačí 2×2 pixely, tedy čtvrtinový výstup. Společnost Samsung má ale dlouhodobě za to, že to nestačí, a tak jsme tu měli i skládání 3×3 a poslední roky i 4×4 pixely. Jeden výstupní pixel je tak tvořen 16 pixely na čipu (případně např. při 2× zoomu jde stále o skládání 4 pixelů, takže jistá výhoda tu přece jen je, při zoomu se stále zachová jistá míra oversamplingu). Nový snímač Samsung ISOCELL HP5 zůstává na nynějších maximálních hodnotách, ale přece jen některé parametry posouvá ještě dále.
Máme tu tedy 200 MPx (16384×12288 pixelů) a výše zmíněné skládání 4×4 (Tetra2Pixel), tedy až na 12,5 MPx. To ale není nic nového. Nové je to, že pixely mají délku pouhopouhých 0,5µm. Tento snímač je tak navzdory obrovskému rozlišení jen typu 1/1,56". Přitom obvykle mají takto velké čipy 50 MPx, a tedy pixely 2krát tak větší na délku a 4krát tak větší plošně. Aby se to až tak negativně neprojevovalo na kvalitě obrazu, využily se technologie Front Deep Trench Isolation (FDTI) a Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), jež mají vylepšit dynamický rozsah snímače. Zapracovalo se také na mikročočkách (High-P).
V plném rozlišení snímač zvládá sekvenční snímání se 7,5 fps, při 50 MPx je to 30 fps a při čtvrtinových 12,5 MPx jde dokonce o 90 fps. Pokud jde o video, HP5 umí 8K při 30 fps, 4K zvládne při 120 fps a Full HD pak při 480 fps. Data je možné vyčítat až ve 14bitových RAWech a závěrka je výhradně elektronická. K dispozici je také fázové ostření Super QPD. Nechybí ani funkce Smart-ISO Pro a vrstvené HDR.
Zdroj: gizmochina.com, samsung.com