Samyang uvádí nový teleobjektiv AF 135mm F1.8 FE

Další novinkou od společnosti Samyang je objektiv AF 135mm F1.8 FE. Při 135mm ohniskové vzdálenosti má 18,9° úhel záběru na full frame tělech a 12,5° na APS-C. Určený je pro CSC fotoaparáty Sony. Jeho světelnost má hodnotu F1,8 a clonit lze maximálně na F22 pomocí 11lamelové irisové clony. Optika se skládá ze 13 členů uspořádaných do 11 skupin. V tomto počtu najdeme jeden asférický člen, 2 HR a 3 ED elementy.

Objektiv má krokový zaostřovací motorek STM a umožňuje zaostřit od 69 cm, což stačí na dosažení 0,243x zvětšení. Lze omezit zaostřovací rozsah na 69 až 200 cm, 150 cm až nekonečno, aby objektiv neostřil na to, co nechcete. Samozřejmě můžete ponechat celý zaostřovací rozsah. Průměr objektivu činí 93,4 mm, délka je 129,6 mm a váží 772 gramů. Pokud jde o filtry, závit má 82mm průměr. Objektiv nabídne i odolnou konstrukci a tlačítko Focus Hold. Do prodeje půjde v březnu za cenu 22.390 Kč s DPH.

