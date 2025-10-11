Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost AstrHori nedávno uvedla zajímavý shift objektiv. Ten je určen pro APS-C bezzrcadlovky čtyř různých bajonetů a potěší velmi nízkou cenou. Ta totiž činí jen 119 USD. Je také velmi kompaktní.
Nabídka alternativních objektivů je v poslední době opravdu velmi bohatá a dalším takovým je Astrhori 18mm F5.6 Shift. Jde o shift objektiv, dokáže se tedy posouvat, a to o 6 milimetrů, čímž umožní potlačovat perspektivní zkreslení (hodí se např. u architektury) a lze jím také rotovat v celém 360° rozsahu. Je určený pro APS-C bezzrcadlovky s bajonetem Sony E, Fujifilm X, Nikon Z nebo L-Mount. Při reálné ohniskové vzdálenosti 18 mm tak dává přepočtených 27 mm a úhel záběru 76,8°. Pokud oželíte funkci posunu, objektiv údajně vykreslí i full frame snímač bez extrémní vinětace.
Světelnost má hodnotu F5,6. Optická konstrukce obsahuje 7 členů v 5 skupinách, jsou zde dva členy s nízkou disperzí a jeden z HR skla. Zaostřovat lze minimálně od vzdálenosti 30 cm, to je výhradně manuální. Objektiv má 63 mm v průměru a na délku jen 36 mm, je tak víceméně pancake objektivem. Jeho hmotnost pak činí 169 gramů. Novinka podporuje závit pro filtry s průměrem 58 mm. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 119 USD.
