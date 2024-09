Sigma oznámila objektiv 10-18mm F2.8 DC DN pro Canon RF

Společnost Canon v dubnu částečně otevřela bajonet RF dalším výrobcům objektivů, kde do té doby zakazovala objektivy s autofokusem. To je nyní sice možné, ale platí to jen v případě, že je maximálně pro APS-C snímač. Nyní pro tento bajonet představuje společnostobjektiv, který už známe z L-Mount, Sony E a Fujifilm X. Nabídne ohniskový rozsah 10-18 mm (16-29 mm po přepočtu), což dává úhel záběru 106,6° až 73,4° (pro srovnání, na APS-C fotoaparátech s menším cropem je to 109,7° až 76,5°). Optická soustava má 13 členů v 10 skupinách (3 členy jsou FLD, jeden SLD a 4 asférické).