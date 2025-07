Sigma si patentovala supersvětelné objektivy 8mm F1.0 i 15mm F1.2

V nabídce objektivůse před více než rokem objevilo rybí oko 15mm F1.4 DG DN . To je jedním z optických návrhů, které se objevily v podaném patentu číslo P2025099854. Vedle tohoto již existujícího objektivu se ale v patentu objevily informace i o dalších třech, dosud nepředstavených objektivech. Zda se někdy představí, to nevíme. U některých to není moc pravděpodobné.