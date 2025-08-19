Recenze  |  Aktuality  |  Články
Sigma uvedla 200mm F2 DG OS Sports, vysoce světelný teleobjektiv

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Sigma uvedla 200mm F2 DG OS Sports, vysoce světelný teleobjektiv
Sigma představila zajímavý pevný teleobjektiv. Tradičních 200 mm přináší s nebývale vysokou světelností F2,0. K tomu přidává i vysoce účinnou optickou stabilizaci se 6,5EV účinkem a zaostřovací motorky HLA.
Společnost Sigma dnes představila nový teleobjektiv 200mm F2 DG OS Sports. Jde o velmi působivé full frame sklo, neboť zatímco 200mm teleobjektivy jsou zpravidla nabízeny s F2,8, tento má světelnost F2,0. Jeho 11lamelová irisová clona pak dovoluje clonění max. na F22. Při ohniskové vzdálenosti 200 mm nabídne úhel záběru 12,3°. Optická soustava se skládá z 19 členů uspořádaných do 14 skupin, dva členy jsou z FLD skla a dva z SLD. Zaostřování má na starosti motorek HLA (High-Response Linear Actuator), minimální zaostřovací vzdálenost je pak 170 cm a maximálně zvětšení dosahuje 1:7,6 (tj. 0,13×).
 
Sigma 200mm F2 DG OS Sports
 
Novinka má 118,9 mm v průměru a 201 mm na délku ve verzi pro L-Mount a 203 mm pro Sony E. Hmotnosti jsou pak 1820, resp. 1800 gramů. Co se týče filtrů, podporovány jsou přední s průměrem 105 mm. K dispozici je také optická stabilizace, která nabízí velmi vysoký 6,5EV účinek (90násobek převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti, měla by tedy zvládnout udržet ostrých 1/2 nebo 1/2,5 sekundy). Pokud jde o cenu, ta je 3299 USD, což není vzhledem ke světelnosti zase až tak moc. Objektiv je odolný vůči prachu a postříkání vodou. K dispozici je pochopitelně i závit pro stativ kompatibilní se systémem Arca-Swiss.
 

