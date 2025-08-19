>
Sigma uvedla 200mm F2 DG OS Sports, vysoce světelný teleobjektiv
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Sigma představila zajímavý pevný teleobjektiv. Tradičních 200 mm přináší s nebývale vysokou světelností F2,0. K tomu přidává i vysoce účinnou optickou stabilizaci se 6,5EV účinkem a zaostřovací motorky HLA.
Společnost Sigma dnes představila nový teleobjektiv 200mm F2 DG OS Sports. Jde o velmi působivé full frame sklo, neboť zatímco 200mm teleobjektivy jsou zpravidla nabízeny s F2,8, tento má světelnost F2,0. Jeho 11lamelová irisová clona pak dovoluje clonění max. na F22. Při ohniskové vzdálenosti 200 mm nabídne úhel záběru 12,3°. Optická soustava se skládá z 19 členů uspořádaných do 14 skupin, dva členy jsou z FLD skla a dva z SLD. Zaostřování má na starosti motorek HLA (High-Response Linear Actuator), minimální zaostřovací vzdálenost je pak 170 cm a maximálně zvětšení dosahuje 1:7,6 (tj. 0,13×).
Novinka má 118,9 mm v průměru a 201 mm na délku ve verzi pro L-Mount a 203 mm pro Sony E. Hmotnosti jsou pak 1820, resp. 1800 gramů. Co se týče filtrů, podporovány jsou přední s průměrem 105 mm. K dispozici je také optická stabilizace, která nabízí velmi vysoký 6,5EV účinek (90násobek převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti, měla by tedy zvládnout udržet ostrých 1/2 nebo 1/2,5 sekundy). Pokud jde o cenu, ta je 3299 USD, což není vzhledem ke světelnosti zase až tak moc. Objektiv je odolný vůči prachu a postříkání vodou. K dispozici je pochopitelně i závit pro stativ kompatibilní se systémem Arca-Swiss.
Zdroj: canonrumors.com, petapixel.com, sigma-global.com