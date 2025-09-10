Recenze  |  Aktuality  |  Články
Sigma uvedla full frame ultrazoom 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary

10.9.2025, Milan Šurkala, aktualita
Sigma představila nový ultrazoom objektiv, který je určen pro full-frame těla a potěší širokoúhlým začátkem. A nejde o 24 mm, nýbrž o 20mm ohniskovou vzdálenost, tedy 94,5° úhel záběru. Moc netrpěla ani světelnost.
Většina full frame systémů má nějaký ten ultrazoomový objektiv 24-200mm, 24-240mm a podobné, neplatí to ale o všech. Navíc, některé jsou už staršího data a jejich optické výkony už v dnešní době přestávají stačit. Pro L-Mount byla situace ještě o něco horší. Tady sice Panasonic představil malý objektiv 28-200mm, nicméně jeho málo širokoúhlý začátek a slabší světelnost F4-7,1 moc nepotěšila. Nyní se pro L-Mount i Sony E-Mount představuje novinka z dílen společnosti Sigma a vypadá to na velmi zajímavé sklo. Jde o 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary.
 
Jak už napovídá název, má nadprůměrný 10× optický zoom, který navíc začíná na velmi širokoúhlých 20 mm. To znamená úhly záběru od 94,5° do 12,3°. Otázkou pochopitelně je, jak se Sigma popasovala s optickými problémy, neboť toto je dost odvážná kombinace parametrů. Světelnost je navíc na svou třídu poměrně slušná, činí standardních F3,5-6,3. Irisová clona s 9 lamelami podporuje maximálně F22-40.
 
Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary
 
Objektiv se skládá z 18 členů ve 14 skupinách, je zde jeden člen FLD, 3 SLD a 4 asférické členy. Zajímavostí jsou minimální zaostřovací vzdálenosti. V závislosti na zoomu se to liší od 16,5 až do 65 cm, nicméně v rozsahu 28-85 mm dosahuje objektiv velmi pěkného 0,5× zvětšení. To už máme poloviční makro, navíc i při mírném přizoomování. Zaostřování zajišťuje motorek HLA (High-response Linear Actuator). Novinka má na délku 115,5 mm (L-Mount), resp. 117,5 mm (Sony), průměr je 77,2 mm a váží 550, resp. 540 gramů. Obě verze využívají 72mm závitu pro filtry. Novinka nemá optickou stabilizaci, takže musíte spoléhat na tu v těle fotoaparátu. Cena činí 22.990 Kč s DPH.
 

