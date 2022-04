Sirui představuje 3 cine objektivy Jupiter s T2 a zoom s T3,2

V nabídce objektivů společnosti Sirui se vedle anamorfických objektivů brzy představí také čtveřice klasických objektivů určených pro natáčení videa. Tři z nich budou patřit do řady Jupiter a půjde o 24mm T2, 35mm T2 a 50mm T2, všechny s přídomkem Makro. Mají shodně světelnost T2, 11lamelovou clonu s maximální hodnotou T22, manuální zaostřování od 24 cm, podporu 92mm filtrů, 95mm průměr a délka se liší podle bajonetu (EF/PL) a modelu objektivu od 116,9 do 128,4 mm, Hmotnost je pak od 1,042 do 1,252 kg. Zásadnějšími rozdíly tak je jedině optická soustava a úhel záběru. Objektivy mají 13 členů v 11 skupinách (24mm T2), resp. 14/11 (35mm T2) a 13/10 (50mm T2).



Dále se objeví světelný zoom 28-85mm T3.2. Jeho 11lamelová clona podporuje T3,2 až T22. Zaostřit je možné od 70 cm. Tento model používá větší 110mm filtry, má průměr 114 mm a délku 213-215 mm. Hmotnost je pak 2,5 až 2,53 kg. Skládá se z 22 členů v 18 skupinách a výrobce slibuje parfokální konstrukci (nemění se zaostření při změně zoomu). Ceny byly u pevných skel stanoveny na 799 USD v rámci kampaně na Indiegogo, která bude spuštěna 9. května (později 999 USD), zoomovací objektivy vyjde na 2319 USD (později 2899 USD). Set všech 4 objektivů vejde v rámci kampaně na 4399 USD, později pak na 5499 USD. Adaptéry PL-E a PL-RF mají stát 119 USD, EF-E a EF-RF pak 79 USD.