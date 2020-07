Sirui uvede 1,33× anamorfický objektiv 35mm F1.8

Pro natáčení širokoúhlých videosekvencí se nezřídka používají anamorfické objektivy, které mají jiný poměr zobrazení v horizontální ose a jiný ve vertikální. Jimi natočené video vypadá být hodně natáhnuté do výšky, což slouží k tomu, aby se pak roztáhlo zpět do šířky a dostalo extrémně širokoúhlé poměry (např. 2,35:1 a podobné). Společnost Sirui si proto přichystala objektiv 35mm F1.8 1,33x, který horizontální osu komprimuje 1,33krát, takže přestože jde o 35mm objektiv, chová se hloubkou ostrostí a úhlem záběru jako 26,3mm objektiv (objektiv je širokoúhlejší v horizontální ose). Při záznamu 16:9 videa ve fotoaparátu tak dostanete ve výsledku 21:9 (2,35:1) video bez toho, aniž byste museli řezat. Pouze ho roztáhnete do šířky.

Tato novinka bude k dispozici pro Micro Four Thirds, nicméně pomocí adaptérů půjde nasadit i na Sony E, Canon EF-M a Nikon Z. Objektiv je schopný pokrýt plochu obrazu nejen 4/3" senzorů, ale i APS-C. Z dalších údajů víme už jen to, že bude využívat 67mm filtry, zaostří minimálně z 85cm vzdálenosti a bude k dispozici na crowdfundingové stránce Indiegogo od 3. srpna za zaváděcí cenu $599.

