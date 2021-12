Slepý test fotoaparátů v telefonech vyhrál Google Pixel 5a

Výrobci telefonů se dnes už opět předhání v rozlišení, byť výsledné fotografie jsou mnohdy zmenšovány díky technologiích slučování pixelů. Množství pixelů ale není tím stěžejním parametrem pro kvalitu fotografií, které jsou prezentovány na sociálních sítích. Slavný youtuber Marques Brownlee a jeho tým tak opětovně přinesli slepý test, ve kterém měli uživatelé hodnotit snímky prezentované na sociálních sítích. Celkově se ho účastnilo 16 různých telefonů.

Testování probíhalo na 4 různých scénách a vždy proti sobě bojovaly dvojice telefonů. Z prvního kola vzešlo 8 vítězů, kteří šli do následujícího, až zůstali jen dva. Sem se dostal telefon OnePlus 9 Pro Google Pixel 5a . Zde můžeme namítat, že by možná bylo průkaznější nechat hlasovat pro všechny telefony ve všech testech a sčítat množství vítězství nebo jinou metriku, ale takto to funguje i ve sportu. Vítězem se stal, který má sice nízké rozlišení 12 MPx, ale to je také na poměrně malém 1/2,55" senzoru.