Smartphone Poco C75 klame tělem, 4 výřezy obsahují jen 2 fotoaparáty

Od značky Poco tu máme nový chytrý telefon C75. Nemíří ale zrovna do high-endu, jde spíše o model do nejlevnějších tříd, což se projevuje i na jeho fotografické výbavě. Víme, že má vzadu hlavní 50MPx senzor s objektivem s pěti optickými členy a světelností F1,8. Podporuje HDR, noční i portrétní režim, nicméně videosekvence lze natáčet max. v rozlišení Full HD (1920x1080 pixelů) při 30 fps. To je na dnešní dobu už velký podprůměr. Vzadu máme sice čtyři kulaté výřezy, ale fotoaparáty jsou jen za dvěma z nich. O tom druhem výrobce dokonce nedodává žádné další informace, soustavu jen označuje jako Dual AI Camera. Přední selfie kamerka má rozlišení 13 MPx a světelnost F2,0, také má maximum ve Full HD videu při 30 fps.



Máme zde velký 6,88” displej LCD s rozlišením 1640x720 pixelů a 8bitovými barvami, kontrastem 1500:1, 70% pokrytím prostoru NTSC, max. jasem 450 nitů a překvapivě vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz (240 Hz pro dotyk). Telefon má rozměry 171,88x77,8x8,02 mm a váží 204 gramů. Procesorem je Helio G81 Ultra se stařičkými jádry Cortex-A75 a Cortex-A55, max. frekvence rychlých jader A75 jsou 2 GHz. GPU je ARM Mali-G52 MC2. Operační paměti jsou typu LPDDR4X, úložiště eMMC 5.1, nabízen bude v kapacitách 6GB+128GB nebo 8GB+256GB.



Baterie má kapacitu 5180 mAh a podporuje 18W nabíjení. Odemykání telefonu je možné otiskem prstu (čtečka na straně) nebo tváří. Maximem jsou jen 4G sítě, dále tu máme Wi-Fi, Bluetooth 5 a NFC. Mnohé jistě potěší 3,5mm audio jack. Operačním systémem je tu Xiaomi HyperOS.