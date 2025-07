Sony Cyber-shot RX1R III má 61MPx full frame čip a pevný EVF

Cyber-shot RX1R III, který staví na podobném základu, přináší ale několik změn. Z už tak vysokého rozlišení 42 MPx se nyní dostáváme na efektivních 61,0 MPx (snímač má fyzicky dokonce 62,5 MPx). Jeho rozměry jsou 35,7×23,8 mm a jde o Exmor R CMOS. Další změnou je náhrada vyskakovacího hledáčku pevně vestavěným na levé horní straně vzadu. Jde o 0,39" OLED hledáček se zvětšením 0,7× (u dvojky měl 0,74×). Zadní displej je pevně vestavěný, nemá tedy žádnou polohovatelnost. Nabídne 3,0" úhlopříčku a je dotykový, jeho rozlišení vzrostlo na 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB bodů). Možná se to ani nezdá, ale od uvedení full frame kompaktu Sony Cyber-shot RX1R II uběhlo už téměř 10 let, stalo se tak totiž v říjnu 2015. Nyní tu máme nový, který staví na podobném základu, přináší ale několik změn. Z už tak vysokého rozlišení 42 MPx se nyní dostáváme na efektivních 61,0 MPx (snímač má fyzicky dokonce 62,5 MPx). Jeho rozměry jsou 35,7×23,8 mm a jde o Exmor R CMOS. Další změnou je náhrada vyskakovacího hledáčku pevně vestavěným na levé horní straně vzadu. Jde o 0,39" OLED hledáček se zvětšením 0,7× (u dvojky měl 0,74×). Zadní displej je pevně vestavěný, nemá tedy žádnou polohovatelnost. Nabídne 3,0" úhlopříčku a je dotykový, jeho rozlišení vzrostlo na 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB bodů).

K dispozici je rychlé hybridní fázové zaostřování s 693 AF body, citlivé je od -4 EV. Systém sledování rozpoznává ptáky, hmyz, vlaky, auta, letadla, lidi (včetně póz) i zvířata. Závěrka je mechanická, ale nabízí i plně elektronický režim. V prvním případě začíná na 1/4000 sekundy, v druhém na 1/8000 sekundy, v obou se pak končí na 30 sekundách. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 32000, režimy rozšíření nabídnou ISO 50 až 102400. Korekce expozice pak nabídne +/-5 EV.

Objektiv Zeiss Sonnar T* má 35mm reálnou ohniskovou vzdálenost a dobrou světelnost F2,0. Minimální zaostřovací vzdálenost je 20 cm, což stačí pro 0,26× zvětšení. Díky vysokému rozlišení RX1R III nabídne 50mm výřez s 29 MPx a 70mm ekvivalent s 15 MPx.

RX1R III umí natáčet video, ale rozhodně to není na video zaměřený kompakt. Nemáme tu např. vestavěný ND filtr, to ale není příliš běžné. Jenže maximem je jen UHD 4K video (3840×2160 pixelů) při 29,97p v kódování 4:2:0 s 8 bity a datovým tokem 100 Mbps, je tu ale i režim XAVC S-I, který zvládne i 10bitové 4:2:2 se 300 Mbps. U Full HD videa (1920×1080 pixelů) je maximem 119,88p. Využívá se jen starší kodek MPEG-4 AVC/H.264. Sekvenční snímání vrcholí rychlostí 5,0 fps, buffer vystačí na 52 RAWů (14 nekomprimovaných RAW+JPEG). Zpracování obrazu má na starosti procesor BIONZ XR.

Fotoaparát má jeden slot pro SDXC kartu (včetně UHS-II). Podporuje USB-C 3.2 s 5 Gbps, má 3,5mm jack pro externí mikrofon, výstup přes HDMI typu D (micro HDMI), k dispozici jsou také bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2. Rozměry fotoaparátu jsou 113,3×67,9×87,5 mm a váží 454 gramů bez karty, resp. 498 gramů s ní. Akumulátor NP-FW50 má vydržet na 270 snímků přes EVF, resp. 300 přes LCD (předchůdce měl jen 200/220 snímků). Cena novinky byla stanovena na 124.990 Kč s DPH.