Sony konečně potvrdilo A7S III, objeví se v tomto létě

Sony A7S III je jedním z modelů, na které se čeká už hodně dlouho. "Dvojka" byla představena v září 2015 a přinášela 12MPx snímač s UHD 4K 30p videosekvencemi. To je ale na dnešní dobu málo a v letošním lednu se objevily zvěsti, že by nástupce mohl přinést Fotoaparátje jedním z modelů, na které se čeká už hodně dlouho. "Dvojka" byla představena v září 2015 a přinášela 12MPx snímač s UHD 4K 30p videosekvencemi. To je ale na dnešní dobu málo a v letošním lednu se objevily zvěsti, že by nástupce mohl přinést dokonce 4K při 120p . Jaký bude, to ukáže až čas, nicméně v rozhovoru pro DPreview zástupce společnosti Sony alespoň potvrdil, že se nového modelu dočkáme už velmi brzy, a to ještě v tomto létě. Do uvedení nám tak zbývají už jen týdny.

Moc detailů nám ale Kenji Tanaka ze Sony neprozradil. Řekl, že původní "S" bylo synonymem pro "Sensitivity", tedy citlivost danou velkými pixely, ale u nového modelu půjde spíše o "Supreme". To znamená nejvyšší v kontextu schopností, pravomocí, zde to myslí zejména ohledně kvality obrazu. Dle Tanaky lidé nejvíce požadovali 4K při 60p, 10bitový 4:2:2 výstup, nicméně nepotvrdil, že to novinka dostane. Byla by ale velká ostuda, kdyby ne, a bez těchto funkcí by její uvedení v podstatě postrádalo smysl. Tanaka dále řekl, že nový model je kompletně přepracován a má mít i nový snímač. Sony chce také do svých produktů přinést RAW video, ale to nemusí znamenat, že půjde právě o A7S III.



V rozhovoru bylo ještě řečeno, že je patrný velký zájem o video ve fotoaparátech především ve spojení s full frame. Očekává rozšíření počtu fotoaparátů s vrstvenými čipy a větší zastoupení technologií umělé inteligence. Přesto ale Tanaka řekl, že ještě nějakou dobu bude hrát prim pravá optika a je lepší dosahovat vynikající optických výsledků pořádným sklem v objektivu než hrátky s AI.

