Sony míří na 60% podíl na trhu snímačů, počítá s dalším zvětšováním čipů pro telefony

Sony vydalo zprávu o stavu divize I&SS (Imaging & Sensing Solution), která se týká výroby snímačů pro nejrůznější nasazení. Nejde jen o senzory do telefonů a fotoaparátů, ale také do průmyslu, automotive a zobrazovací techniky. Sony předpokládá, že příjmy divize budou v průměru růst 9 % ročně a že velikost obrazových dat produkovaných mobilními telefony má růst dokonce o cca 24 % každý rok. Velké výzvy vidí zejména v oblasti videa, kde je pro výslednou kvalitu úroveň snímačů o něco důležitější než u fotografií, kde se to dá částečně obcházet jinými cestami. Jde nejen o rozlišení, ale také o dynamický rozsah, šum, rychlost vyčítání a současně také o spotřebu.



Hlavní snímače jsou dnes u nejlepších telefonů obvykle v rozsahu 1/1,3" až 1,0", ultra-širokoúhlé obvykle okolo 1/2,5" a teleobjektivy pak od 1/3,5" do 1/2". Sony zde předpokládá, že dojde k dalšímu navyšování úhlopříček a velikosti snímačů. Proti roku 2019 by to v roce 2030 mělo být o 210 % více u hlavních senzorů, u vedlejších kamer pak o cca 160 %. Nás ale spíše zajímá úroveň proti letošku, a tady bychom už neměli čekat nějaké zásadní navyšování úhlopříček u hlavních modulů, zde se totiž počítá jen s nějakými 5 % (1/0,95", možná 1/0,9", ale více už ne), na druhou stranu vedlejší snímače by si stále měly pomoci ještě o nějakých 15-20 %. Z dnešních 1/2" až 1/2,5" bychom se tak možná mohli častěji dostat někam do rozsahu 1/1,7" až 1/2".

Sony věří, že se mu bude dařit dál navyšovat tržní podíl u snímačů. V roce 2022 měla společnost 49 %, rok 2023 byl na 53 %, letos se předpokládá 58 % a v roce 2025 je cílem 60 %. U senzorů pro auta mělo Sony jen 25 % v roce 2022, loni to už bylo 32 % a pro rok 2026 je cílem 43% tržní podíl.