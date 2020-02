Sony se obává enormního snížení výroby čipů, důvodem je koronavirus

Koronavirus 2019-nCov je poslední týdny velkým tématem. Jeho šíření ovlivňuje nejen zdravotnická omezení zejména v postižených oblastech, ale nepřímo i další odvětví, přičemž jsou zasaženy i technologické firmy. Mnohé z nich omezují výrobu nebo rovnou zavírají továrny a svou obavu vyjádřila i společnost Sony. V oznámení investorům totiž řekla, že zlepšené odhady vývoje hospodaření pro tento rok mohou být opět upraveny, a to tentokrát naopak negativním způsobem právě kvůli koronaviru.



Zásadní větou ve zprávě je ta, že společnost "nemůže popřít, že by její produkce a dodavatelské řetězce pro snímací senzory a elektroniku nemohly být enormně ovlivněny". Slovo "enormní" zde zní docela hrůzostrašně, uvážíme-li, že v podobných zprávách se obvykle nepoužívají tak expresivní údaje. Sony pak upřesnilo, o které produkty by se mělo jednat, a jde o snímací čipy pro fotoaparáty, moduly fotoaparátů pro smartphony (kde je vleklý problém s nedostatkem čipů) a ohrožena je i produkce herní konzole Sony PlayStation 4. Takové problémy by opět mohly způsobit nedostatky čipů pro smartphony (zejména pro menší výrobce), ale i odkládání uvedení nových fotoaparátů.

