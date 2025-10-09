>
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Sony uvedlo 8 nových snímačů v řadě Pregius S, přičemž ty mají globální závěrku a velmi rychlé vyčítání pixelů. I největší 105MPx čip totiž zvládne v plném rozlišení více než 100fps sekvenční snímání.
Globální závěrka je zatím něčím, s čím se u klasických fotoaparátů moc nesetkáváme. Spíše téměř vůbec s výjimkou např. přístroje Sony A9 III. A je to právě Sony, které představilo hned 8 nových snímačů s tímto způsobem závěrky, která netrpí na klasický rolling-shutter efekt. Jde o řadu Pregius S a jde o vrstvené CMOS BSI snímače, které mají nezávisle na úhlopříčce stejné rozměry celého pouzdra, takže by v praxi měly umožnit snadnou výměnu čipu. Většina modelů má 2,74µm pixely, což je o trochu více než např. v případě 1,0" 20MPx senzorů v kompaktech Sony RX100.
Vrcholem nabídky je model IMX927, který je typu 2,5", což je lehce pod velikostí full frame (ta je 2,7"). Diagonálně má 39,7 mm (full frame má diagonálně 43,3 mm). Zde upozorňuji, že typ 2,5" neznamená, že má 2,5" úhlopříčku. Jde o čtvercový čip s rozlišením 105,51 MPx (10272×10272 pixelů) a zvládá 112 fps v 8bitové hloubce, 102 fps v 10bitové a 73 fps ve 12bitové. Bude i jeho pomalejší varianta IMX937, která nabídne rychlosti 56, 51 a 36 fps.
Pokud půjdeme na menší rozměry, tedy typ 2,0" s 31,9 mm diagonálně u modelu IMX928 (to je trochu více než APS-C), tak jsme na 68,16 MPx (8256×8256 pixelů). Tady se lze díky menšímu počtu pixelů těšit na ještě vyšší rychlosti 138, 126, resp. 90 fps. Pomalejší varianta IMX938 pak zvládne 70, 64, resp. 45 fps.
Výčet dále pokračuje nejmenšími 1,8" variantami s 28,1mm úhlopříčkou (to je zhruba APS-C velikost), a to v podobě snímače IMX929. Ten má rozlišení 50,79 MPx a v tomto případě už je obdélníkového tvaru s poměrem stran 4:3. Rozlišení totiž činí 8224×6176 pixelů a rychlosti snímání v plném rozlišením činí 225, 201, resp. 136 fps. I on má svou pomalejší variantu IMX939, která dosáhne na 115, 102, resp. 69 fps.
Kdo nepotřebuje tak vysoké rozlišení, bude mít k dispozici také snímače IMX947 typu 2,5" se zhruba dvojnásob tak velkými 5,48µm pixely (4násobně plošně) a rozlišením 26,37 MPx (5136×5136 pixelů). To nás dostává na rychlosti 423, 383, resp. 277 fps v plném rozlišení. Svou variantu se sníženým rozlišením bude mít i nejmenší 1,8" verze IMX949. U ní najdeme 12,69 MPx a 4112×3008 pixelů, přičemž rychlosti se dostaly dokonce na 811, 722 a 502 fps.
Tyto snímače bohužel nejsou určeny do běžných fotoaparátů, ale do průmyslového nasazení. Každopádně to nemusí hned také znamenat, že se technologie zde uvedené někdy neobjeví i ve fotoaparátech.
