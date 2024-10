Sony uvedlo 1/1,28" snímač Lytia LYT-818 s dynamickým rozsahem 86 dB

Společnost Sony připravila pro moderní smartphony nový snímač Lytia LYT-818. Ten se vyznačuje velkou úhlopříčkou a jde o typ 1/1,28" s velkými 1,22µm pixely. Snímač má 50MPx rozlišení, pixely je ale možné slučovat do ekvivalentu 2,44µm pixelů, což sníží rozlišení na 12,5 MPx. Máme zde tedy barevnou masku Quad Bayer. Senzor je zajímavý svým vysokým dynamickým rozsahem 86 dB (to by mělo odpovídat cca 14,3 EV). Toho dosahuje tím, že jeden snímek projde přes tři různá zesílení, díky čemuž zvládne dobře prokreslit stíny, střední tóny i světla.



V plném rozlišení 50 MPx zvládá vyčítat rychlostí 30 fps, což by teoreticky mohlo posloužit k natáčení 8K videa. Ve 12,5MPx i 4K rozlišení by měl snímač zvládat rychlost až 120 fps a při využití Multi-Frame HDR je to pak 60 fps, což platí i pro Single-Frame HDR s využitím dvou zesílení. Využije-li se nová metoda s trojicí různých zesílení, rychlost spadne na 30 fps. Dalším vylepšením by měla být snížená spotřeba při HDR náhledu. Prvním telefonem s novým snímačem by mohlo být Vivo X200 Pro.