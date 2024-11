Sony uvedlo full frame bezzrcadlovku A1 II s 50MPx snímačem a lepším AF i IBIS

Sony Alpha 1 II (A1 II, ILCE-1M2). Ta sice nepřináší nějaké revoluční změny, fotoaparát ale vylepšuje v několika užitečných ohledech. Máme zde stejný full frame CMOS snímač s rozlišením 50,2 MPx (efektivně 50,1 MPx) o rozměrech 35,9×24,0 mm, obraz z něj pak zpracovává Bionz XR. Vylepšení se dočkal systém autofokusu, kterému více asistují algoritmy AI. Díky tomu dokáže lépe sledovat objekty, zvířata, vozidla, ale také lidi včetně vyhodnocování jejich póz, zlepšila se také detekce očí. Nově je zde položka Auto, která sama dokáže rozpoznat typ objektu, který tak není nutné nastavovat manuálně. Zaostřování je hybridní fázové s citlivostí od -4 EV při F2,0. Snímač je mechanicky stabilizovaný a účinek se zvýšil z 5,5 EV na 8,5 EV uprostřed a 7,0 EV na kraji. Pokud jde o dynamický rozsah, Sony slibuje 15 EV.

Po téměř 4 letech přichází na trh nová generace full frame bezzrcadlovky(A1 II, ILCE-1M2). Ta sice nepřináší nějaké revoluční změny, fotoaparát ale vylepšuje v několika užitečných ohledech. Máme zde stejný full frame CMOS snímač s rozlišením 50,2 MPx (efektivně 50,1 MPx) o rozměrech 35,9×24,0 mm, obraz z něj pak zpracovává Bionz XR. Vylepšení se dočkal systém autofokusu, kterému více asistují algoritmy AI. Díky tomu dokáže lépe sledovat objekty, zvířata, vozidla, ale také lidi včetně vyhodnocování jejich póz, zlepšila se také detekce očí. Nově je zde položka Auto, která sama dokáže rozpoznat typ objektu, který tak není nutné nastavovat manuálně. Zaostřování je hybridní fázové s citlivostí od -4 EV při F2,0. Snímač je mechanicky stabilizovaný a účinek se zvýšil z 5,5 EV na 8,5 EV uprostřed a 7,0 EV na kraji. Pokud jde o dynamický rozsah, Sony slibuje 15 EV.

Fotografie je možné ukládat v JPEGu, HEIFu i RAWu, videa pak v H.264 i H.265. Maximem je UHD 8K video (7680×4320 pixelů) při 29,97p, kódování 4:2:0 a 10 bitech při datovém toku až 400 Mbps. UHD 4K video zvládá až při 119,88p a 200 Mbps a Full HD až do 239,76p. A1 II zvládá také streamování přes USB, a to až ve 4K při 30p nebo Full HD do max. 50p. Videa mohou nově těžit z funkcí Breathing Compensation a Dynamic Active Mode pro stabilnější video. Samozřejmostí je i záznam v S-Log.



Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 3200, v režimu rozšíření ISO 50 až 102400. Mechanická závěrka podporuje časy od 1/8000 sekundy do 30 sekund, elektronická začíná už na 1/32000 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/400 sekundy pro full frame a 1/500 sekundy v APS-C režimu. Zůstává 30fps sekvenční snímání, buffer postačí na 190-400 JPEGů a 80-240 RAWů podle komprese a využijí JPEGu. Nechybí ani Pixel-Shift ze 4 nebo 16 snímků. Novinkou je funkce Pre-Capture, která umožní uložit až 1 sekundu záznamu před domáčknutím spouště.



Jsou zde dva sloty pro paměťové karty, jeden pro SD včetně UHS-II, druhý pak kombinovaný pro SD s až UHS-II nebo CFexpress Type A. Hledáček s technologií OLED je typu 0,64" s rozlišením 9,44 mil. bodů (2048×1536 pixelů) a zvětšením 0,9×. Jeho obnovovací frekvence může být 50 až 240 fps. Hlavní dotykový displej má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 2,095 mil. bodů. Dá se nově natočit i vyklopit, a to o 98° vzhůru, o 40° dolů, podporuje také vyklopení o 180° a rotaci o 270°.

Máme zde USBC 3.2 s 10 Gbps, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, HDMI typu A, 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon, zrychlení se dostal port RJ-45, který nyní podporuje 2.5GbE. V prodeji bude i adaptér pro připojení přes 5G. Akumulátor NP-FZ100 má vydržet na 420 snímků při focení přes hledáček a 520 snímků přes LCD. Spotřeba činí 4,7 W při focení přes hledáček (3,8 W přes displej), u videa je to 7,0 W, resp. 6,6 W.

Fotoaparát měří 136,1×96,9×82,9 mm a váží 658 gramů. S baterií a kartou pak hmotnost vzroste na 743 gramů. Cena byla stanovena na 6299 britských liber, u nás bude za 192.890 Kč s DPH.