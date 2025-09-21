Recenze  |  Aktuality  |  Články
Sony Xperia 10 VII je kompaktní 6,1" smartphone s velkým 1/1,56" snímačem

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Sony je na trhu se smartphony už velmi minoritní značkou. Nyní představuje nový kompaktní model Xperia 10 VII, který je vybaven 6,1" displejem. Jeho hlavní snímač je typu 1/1,56" s 50MPx rozlišením.
V nabídce telefonů značky Sony se objevuje nový model Xperia 10 VII. Tato novinka je zajímavá svou kompaktní konstrukcí (na dnešní poměry) díky 6,1" OLED displeji s rozlišením 2340×1080 pixelů. Telefon má díky tomu rozměry 153×72×8,3 mm a váží jen 168 gramů. Displej je s poměrem stran 19,5:9, 120Hz obnovovací frekvencí a 100% pokrytím prostoru DCI-P3. Chráněn je sklem Gorilla Glass Victus 2, je vodě odolný (IPX8) a prachu vzdorný (IP6X).
 
Sony Xperia 10 VII
 
Hlavní snímač Exmor RS je typu 1/1,56", jde tedy o poměrně velký snímač. Má 50MPx rozlišení (resp. 12 MPx po sloučení) s 24mm objektivem po přepočtu (84° úhel záběru) a světelností F1,9, vybaven je i optickou stabilizací obrazu. Ultra-širokoúhlý modul má maličký 13MPx snímač typu 1/3" s 12MPx záznamem. Úhel záběru je 123° (16 mm po přepočtu), světelnost je F2,4. Hlavní modul zvládá 10fps snímání, má funkci AI Super Resolution Zoom. Formátem pro fotky je jen JPEG, pro video MP4. Selfie kamerka je pouze typu 1/4" s 8MPx rozlišením, její 26mm objektiv (78° úhel záběru) má světelnost F2,0.
 
Procesorem je Spandragon 6 Gen 3, najdeme zde 8 GB RAM a 128GB úložiště UFS, rozšiřitelné je o až 2TB microSDXC kartu. Telefon podporuje dvě SIM (Nano-Sim a eSIM) včetně 5G. Operačním systémem je pak Android 15, Sony slibuje 4 roky aktualizací OS a 6 let bezpečnostních aktualizací. Akumulátor pak dosahuje kapacity 5000 mAh. Sony uvádí i hodnoty spotřeb, a to 2,0 W při připojení k Wi-Fi, Bluetooth nebo datové síti, v režimu hotspotu je to 7,0 W. Cena ale není nízká, činí 399 britských liber nebo 449 EUR (cca 11 tisíc Kč). Otázkou je, zda bude k dispozici i v ČR. Xperie se tu už nedají sehnat a vzhledem k výbavě a schopnostem je tato cena opravdu velmi sebevědomá.
 

