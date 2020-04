Soud rozhodl: sdílení příspěvku na Instagramu není porušením copyrightu

Autorská práva nejsou jednoduchou záležitostí, o čemž se přesvědčila i fotografka Stephanie Sinclair. Ta ve státě New York prohrála soud se serverem Mashable. Ten v roce 2016 pracoval na článku o 10 nejvýznačnějších ženských fotografkách, přičemž Sinclair se tu probojovala na 9. příčku. Server Mashable ji kontaktoval a za fotografii do článku jí nabídl solidních $50, jenže fotografka odmítla. Mashable tedy využil jiný zdroj a do článku vložil sdílením její příspěvek z Instagramu bez finanční náhrady. Fotografka kontaktovala server, ten ale odmítl snímek stáhnout a o pár dní později už byla žaloba na stole.

Tu však Stephanie nevyhrála a soud dal za pravdu serveru Mashable, že měl právo použít její fotografii takovým způsobem, jakým to učinil. Mohou za to především podmínky používání služby Instagram. Ty totiž říkají následující:

"Neuplatňujeme nárok na vlastnictví vašeho obsahu, ale udělujete nám licenci na jeho používání.... Když v naší službě nebo ve spojení s ní sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví (například fotografie nebo videa), udělujete nám tímto nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou, dále licencovatelnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašich nastavení ochrany soukromí a aplikace). Tuto licenci můžete kdykoli ukončit odstraněním obsahu nebo účtu"

Tím, že Stephanie nahrála snímek na Instagram a akceptovala jeho podmínky při registraci, dovoluje mu jeho snímek používat k zobrazení. Ten tak nezískává práva na něj, ale celé toto udělování licenci je v podstatě nutné k tomu, aby ho vůbec sám Instagram mohl někomu zobrazit. Zde často narazíte na hoaxy, které říkají, že Facebook a jiné sociální sítě berou lidem práva na jejich fotografie, to ale není pravda. Udělování této licence je potřeba, aby fotografie vůbec mohla být v rámci sítě někomu zobrazena, což je vlastně důvodem, proč ji lidé na síť obvykle nahrávají. Pokud někdo nechce zobrazit svou fotku ostatním na sociální síti, tak ať ji tam nenahrává.



Rozsah tohoto zobrazování závisí na tom, jaké nastavení sdílení vlastně člověk použije. Stephanie dala svůj příspěvek jako veřejný, tedy se mohl zobrazit komukoli. A jak ukazuje licence, s níž sama souhlasila, udělila Instagramu právo tento snímek dále distribuovat, veřejně předvádět, vystavovat a podobně. Právě zde máme její souhlas s tím, že platforma Instagramu může být použita i k vkládání příspěvků a jeho sdílení.

Soud tedy řekl, že její žaloba nemůže uspět, když se sdílením snímků touto formou sama souhlasila nastavením práv sdílení a sama se rozhodla, že něco takového učiní. Něco jiného by ale bylo, kdyby někdo tyto snímky začal využívat mimo platformu Instagramu, neboť práva byla dána jen jemu a uživatelům, kteří pracují v rámci této platformy. Problémem by tedy bylo využití téže fotografie bez využití vkládácího systému Instagramu, prodej fotky na jiných platformách a podobně. Využití vkládacího systému Instagramu je ale stále jen použití této platformy, jíž ona sama a dobrovolně udělila licenci něco takového udělat.

