Spekuluje se, že Samsung chystá 450MPx čip s technologií Hexa2Pixel

Samsung je výrobcem mobilních snímačů, které mnohdy mají velmi vysoké rozlišení. V nabídce už má dvojici senzorů, které mají rozlišení 200 MPx a poslední patentové dokumenty napovídají, že by mohl mířit i na mnohem vyšší cifry. Ostatně v minulosti se zmiňoval 576MPx snímač, který ale měl být určen pro průmysl a nikoli pro smartphony. Poslední patentové přihlášky napovídají, že je možná ve vývoji snímač s rozlišením okolo 450 MPx.

Samsung si totiž zaregistroval ochrannou známku Hexa2Pixel, což by napovídalo slučování až 6x6 pixelů (Tetra2Pixel slučuje 4x4 pixely). Otázkou je však smysluplnost skládání tak obrovského množství pixelů do sebe. Pokud by ale takový snímač opravdu vznikl a pro jeden výsledný pixel by se skládalo 36 pixelů, přičemž obvykle po složení vznikají 12MPx snímky, znamenalo by to opravdu šílené rozlišení 432 MPx. V případě skládání do 12,5 MPx bychom pak mluvili dokonce o 450 MPx. A samozřejmě může jít jen o registraci známky “pro jistotu” a vůbec nic takového se ve skutečnosti nevyvíjí. Co myslíte vy?