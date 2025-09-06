Středoformát Hasselblad X2D II 100C přináší lidarový AF a 10EV stabilizaci
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Hasselblad vydal nový středoformátový fotoaparát X2D II 100C, který je opravdu v mnohém zajímavý. Přináší průběžný fázový AF-C, a to rovnou s výpomocí lidaru. Dále tu máme extrémně účinnou mechanickou stabilizaci s 10EV účinkem.
V nabídce společnosti Hasselblad máme nový středoformátový přístroj X2D II 100C, který je významným krokem vpřed. Jeho snímač CMOS BSI totiž vylepšuje úroveň mechanické 5osé stabilizace a zvládne rekordní 10EV účinek. To je cca 1000násobek času oproti pravidlu převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti a 8krát více než předchůdce. Snímač má rozměry 43,8×32,9 mm a jeho rozlišení je 100 MPx (11656×8742 pixelů). Podporuje 8bitový JPEG, 10bitový HEIF i 3FR RAW, kde má jeden snímek v průměru 206 MB (může být 14bitový nebo 16 bitový). Dynamický rozsah je pak 15,3 EV. Významnou novinkou je také přítomnost průběžného fázové zaostřování s výpomocí lidaru a 425 AF body. Má režimy pro detekci lidí, koček, psů a aut, využívá systémů strojového učení.
Fotoaparát nabídne citlivosti od ISO 50 do 25600, korekci zvládá od -5 do +5 EV. Expoziční časy s objektivy XCD mohou být 1/4000 sekundy až 68 minut, s HC a HCD objektivy je to do 1/800-1/2000 sekundy. Elektronická závěrka má minimum 1/6000 sekundy. Sekvenční snímání ale není moc rychlé, to dosahuje jen 3 fps.
Tělo přístroje měří 148,5×106×75 mm a váží 730 gramů, s baterií a kartou pak 840 gramů. Výrobce zaručuje softwarovou podporu do konce roku 2028. Zajímavostí je integrované 1TB SSD (čtení 2850 MB/s, zápis až 2370 MB/s), podporována je pak ještě paměťová karta CFexpress Type B s max. kapacitou 512 GB. Najdeme tu rozhraní USB-C 3.1 Gen2 s 10 Gbps. Li-Ion akumulátor má 7,27V napětí a kapacitu 3400 mAh, vydržet má na 327-466 snímků dle nastavení. Fotoaparát je kompatibilní se softwarem Phocus Mobile 2.
Dále je zde velký 3,6" displej OLED s rozlišením 2,36 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů), který je dotykový a výklopný (90° nahoru, 42,7° dolů). Pokrývá 100 % prostoru Display P3, typický jas je 1000 nitů, špičkově v HDR pak 1400 nitů a má kontrast 2M:1. Nahoře je ještě stavový displej s 1,08" úhlopříčkou a rozlišením 158,4 tisíc bodů. Elektronický hledáček je pak typu Micro-OLED s rozlišením 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů) s 1,0× zvětšením. Na zádi je ještě "5D" joystick pro ovládání AF bodů a menu nabídek. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 7200 EUR, resp. 184.990 Kč s DPH.
Zdroj: petapixel.com, hasselblad.com