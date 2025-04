Středoformátový 102MPx kompakt: nový Fujifilm GFX100RF

Společnost Fujifilm představila nový fotoaparát GFX100RF. Jde o středoformát, nicméně netradičně nemá vyměnitelné objektivy. Jde totiž o "kompakt" s vestavěným objektivem Fujinon. Ten má ohniskovou vzdálenost 35 mm, což po přepočtu dává 28 mm. Jeho světelnost je F4, bude se tak projevovat jako 28mm F3.2 na full frame. Skládá se z 10 členů v 8 skupinách včetně 2 asférických členů, přičemž je zde i 4EV ND filtr. Zaostřovat umí od 20 cm.



Snímač CMOS má rozměry 43,8×32,9 mm s rozlišením 102 MPx a obraz se zpracovává čipem X-Processor 5. Fotografie mohou být ve formě JPEGů, 10bitových HEIFů a až 16bitových RAWů a TIFFů. Máme zde tedy rozlišení až 11648×8736 pixelů a Fujifilm přinesl také nepříliš tradiční poměry stran, které vychází z jeho dávné historie, např. 17:6 nebo 65:24. Díky vysokému rozlišení zvládá při vysoké kvalitě i poměrně výrazný digitální zoom při stále použitelném výstupu (nabízí 45mm, 63mm a 80mm výřezy před přepočtem)

Snímač podporuje fázové zaostřování, jeho citlivost je od -3 EV, což je dost dobrá, i když dnes už podprůměrná hodnota. Sekvenční snímání je možné s 3 fps při využití elektronické závěrky (buffer na 1000+ JPEGů a 16 až 508 RAWů dle komprese). Mechanická závěrka kupodivu zvládne vyšších 6 fps, buffer je na 296 JPEGů, resp. 12 až 296 RAWů).



Citlivosti jsou od ISO 80 do 12800, v režimech rozšíření pak od ISO 40 do 102400. Expoziční časy pak mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund s mechanickou závěrkou, S, M a bulb ale zvládají až 60 minut. Elektronická závěrka začíná na 1/16000 sekundy. Video je možné natáčet až v rozlišení DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 29,97p a datovém toku až 720 Mbps (v tomto rozlišení ale umí i pouhých 50 Mbps). Full HD (2048×1080 pixelů) pak už umí i při 59,94p. K dispozici máme také F-Log2 s více než 13EV dynamickým rozsahem.

Data lze ukládat na kartu SDXC a to i s rozhraním UHS-II, možné je také využít externí SSD. Máme zde 0,5" OLED elektronický hledáček s rozlišením 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů). Jeho zvětšení je 0,84× po přepočtu. Hlavní displej má 3,15" úhlopříčku s poměrem stran 3:2 a rozlišením 2,1 mil. bodů. Fotoaparát má USB-C 10Gbps, HDMI typu D, 3,5mm jacky pro mikrofon i sluchátka. Dále je zde Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 4.2. Li-Ion akumulátor NP-W235 má vydržet na pořízení 820 snímků. Rozměry přístroje jsou 133,5×90,4×76,5 mm a váží 654 gramů (s baterií a kartou 735 gramů). Cena na českém trhu činí 139.990 Kč s DPH.