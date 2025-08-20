Recenze  |  Aktuality  |  Články
Studie ukázala negativní vliv dlouhých úprav fotek na zdraví fotografů, 18,7 % vyhořelo

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Studie ukázala negativní vliv dlouhých úprav fotek na zdraví fotografů, 18,7 % vyhořelo
Vyčerpává vás upravování fotografií? Nejste v tom sami. Z průzkumu provedeného AI společností Neurapix totiž 97,2 % fotografů zažívá nějaký zdravotní problém spojený s dlouhodobým upravováním fotek.
Německá AI společnost Neurapix provedla zajímavý výzkum mezi 423 fotografy, přičemž se soustředila na to, jak dlouhodobá práce nad úpravou snímků ovlivňuje jejich zdraví. V průzkumu se ptali např. na počet hodin týdně, které věnuje člověk úpravám. Jen 9,5 % bylo pod 5 hodinami. U 28,6 % to bylo 5-10 hodin týdně a přes 17,5 % fotografů věnovalo úpravám snímků více než 20 hodin za týden (na pracovní den tedy přes 4 hodiny).
 
Skoro všichni (91,3 %) zmínili pocit tlaku, přičemž ten časový to byl v 62,2 %. Celkově 97,2 % lidí uvedlo, že mělo nějaký zdravotní problém spojený s úpravami fotografií, zhruba pětina (18,7 %) uvedla, že došla až do stavu vyhoření. Nejčastějšími problémy je únava obecně (70,9 %), následováno to bylo problémy s koncentrací (53, 4 %), velmi častá je únava očí (47,3 %). Na oči jsou sice perfektní režimy Low Blue v moderních monitorech, jenže to se pro úpravu fotografií nedá kvůli žlutému podání používat. Dále je tu bolest krku (44,2 %) a bolest zad (37,6 %), výčet zakončuje bolest hlavy (24,3 %). Zhruba pětina lidí (21,5 %) kvůli problémům vyhledala lékařskou pomoc. Nejčastěji to činí firemní fotografové (33,3 %) a pak rodinní (32,9 %). 
 
Poněvadž průzkum dělala AI společnost, ta se také ptala na využívání systémů umělé inteligence pro úpravy fotografií. Zde vyplynulo, že 61,7 % uživatelů už při práci s fotografiemi využívá nějakých systémů AI. A jak to máte s úpravami fotografií vy? 
 
Zdroj: ephotozine.com, ilustrační obrázek (Adobe Firefly AI)

