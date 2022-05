Svatební fotky s šílenými retušemi očí rozesmály nejen nevěstu

Svatební fotografie je velmi náročná disciplína. Na mnoho situací je jen jeden pokus a jde o zvěčnění zážitků, které by měly být zachyceny opravdu správně. Nevěsta Anaya Ramos-Bridgeford z Pensylvánie se však nestačila divit, když uviděla snímky ze své svatby. Možná i ke svému vlastnímu překvapení to naštěstí vzala s humorem a prý se ještě druhý den smála. A není se moc čemu divit, některé retuše na snímcích jsou opravdu šílené, a to doslova.



Fotograf pořídil spoustu snímků s bleskem a jak není až tak neobvyklé, na mnoha z nich byli lidé vyfoceni se zavřenýma nebo červenýma očima. Fotografie tak outsourcoval a poslal jiné firmě pro retušování. Výsledky jsou u některých snímků opravdu tristní. Ostatně posuďte sami na dalších snímcích, které Anaya zveřejnila na Facebooku . Fotograf údajně žádá firmu o vrácení peněz za nekvalitní práci, nicméně i tak má sám máslo na hlavě, měl si toto lépe ohlídat. I všeobecně jeho snímky zrovna nevynikají kvalitou, kterou bychom očekávali od svatebního fotografa.