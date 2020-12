Svatební fotografka chytila COVID-19 poté, co ji ženich zamlčel, že je pozitivní

COVID-19 stále nepolevuje a ačkoli se v těchto dnech začíná očkovat prvními vakcínami, je potřeba si i nadále dávat pozor. To moc neplatilo o jedné svatbě v Texasu, kde se svatební fotografka nakazila koronavirem od ženicha. Ten se sice o pozitivním výsledku testu dozvěděl o den dříve, přesto se to fotografka dozvěděla až v průběhu svatby. Ceremonie byla bez roušek a vše začalo vyplývat na povrch až poté, co nevěsta fotografce děkovala, že přišla "navzdory tomu, co se děje s jejím mužem".



Fotografka se tedy otázala, co že se to děje s jejím mužem. Nakonec se nevěsta přiznala, že byl den předtím testován s pozitivním výsledkem na COVID-19, ale protože neměl žádné příznaky, vše považovali za vyřešené a svatbu uskutečnili. Fotografka na informaci reagovala tak, že opustila svatbu, což mnozí na svatbě považovali za "sobecké a nejvíce neprofesionální chování, které kdy v životě viděli". Když odvětila, že má doma tři děti, a co by se stalo, kdyby kvůli nim zemřeli, tak nevěsta reagovala, že "sice rozumí, ale že je to přeci její svatební den".



Zatímco ženich ani nevěsta pak žádné problémy s nemocí neměli, fotografka onemocněla a byla také testována s pozitivním výsledkem. Otázkou nicméně je, zda měla fotografka celou dobu roušku (a zda vůbec). Co byste na jejím místě dělali vy?

