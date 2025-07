Tak tomu se říká smůla, fotograf se na letecké show otočil před tím nejlepším

Občas se to stane každému z nás, že propásneme situaci, která by mohla být velmi dobrým snímkem. Takové situace se stávají dnes a denně, jenže někdy to opravdu hodně zabolí. Jedna z takových situací se stala na Dayton Air Show v Ohiu, kde fotografové fotili slavný bombardér Boeing B-29 Superfortress. Ten letěl nad ranvejí, načež jeden z fotografů se po pořízení fotografií otočil a začal kontrolovat vyfocené snímky. Jenže právě v ten okamžik celá akce pokračovala obrovskou ohnivou show, která měla simulovat bombardování.

Zatímco tak kontroloval fotografie, za jeho zády se odehrávala vizuální podívaná, kterou někteří další fotografové nejspíš stihli zachytit. Na virálním videu už je jen vidět, jak se fotograf otáčí zpět a nevěřícně zmateně kouká kolem sebe. Jak je ale rovněž vidět na videu, není jediným, komu se nepovedlo zachytit snímek ohnivé show. Jeden z fotografů nalevo se sice neotočil, nicméně je patrné, že skládal fotoaparát dolů.

A co vy? Stalo se vám také, že jste propásli nějaký okamžik, u něhož dodnes litujete, že jste ho podobně propásli? Podělte se s námi o vaše příběhy v diskuzi.