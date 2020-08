Tamron si patentoval ultrazoomy včetně extrémního 18-500mm

Patenty si podává většina společností a Tamron není výjimkou. V jeho posledních patentových přihláškách bylo nalezeno 6 nových objektivů typu ultrazoom pro APS-C fotoaparáty. Jako první je tu model 18-100mm F4-5.6, který nabídne přesněji 5,61× zoom (18,30 až 102,67 mm) a světelnosti F4,08 až F5,66. Délka objektivu se podle zazoomování pohybuje od 87 do 130 mm. Takový objektiv by mohl být relativně kompaktním univerzálním společníkem.



Dále tu máme 18-200mm F3.5-6.3. V přesných hodnotách nabídne 10,44× optický zoom s rozsahem 18,55 až 193,77 mm a světelnosti F3,6 až F6,45. V jeho případě jsou rozměry 97,7 až 180 mm. Tím výčet nekončí a pokračuje modelem 18-250mm F3.5-6.3. To už bychom se dočkali 14,1× optického zoomu s rozsahem 18,57 až 261,73 mm a světelností F3,61 až F6,49. Tento objektiv už přibral na rozměrech a má 120 až 180 mm dle zoomu. V patentových přihláškách se objevil i 18-300mm F3.5-6.3. Zde už dosahuje 15,67× zoomu, což ale není o moc více než u předchozího. Vtip je v tom, že má podobný začátek 18,56 mm, ale končí na 290,76mm. Zatímco ten první pravděpodobnou udávanou maximální ohniskovou vzdálenost překračoval, tento jí naopak úplně nedosahuje. Světelnost je pak stejných F3,61 až F6,49 a rozměry činí 130 až 200 mm.

Objevily se tu také dva nadprůměrné objektivy co do svého rozsahu. Tím prvním je, který má ale trochu jinou optickou konstrukci než nynější 18-400mm model . Zde se ukazuje 20,89× optický zoom od 18,56 do 387,71 mm a světelnost F3,61 až F6,49. Rozměry jsou 155,2 až 260 mm. Nakonec je tu ale ten největší extrém, objektiv. To už znamená 26,1× optický zoom, což je na APS-C opravdu hodně. Ohniskový rozsah je 18,55 až 484,59 mm a světelnost stále stejných F3,61 až F6,49. Rozměry činí 156,9 až 300 mm. Zda se takový objektiv objeví na trhu, to ukáže až budoucnost.