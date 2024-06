Tamron uvedl full frame telezoom 50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD

Společnost Tamron představila zajímavý telezoom 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (model A069S). Zatímco dosud byly v této třídě obvyklé objektivy 70-300mm, tento začíná už na 50 mm a je tak o něco univerzálnější. Začíná tedy na úhlu záběru 46°48' a končí na 8°15', přičemž přináší 6× optický zoom. Jeho světelnost není příliš vysoká, to je ale u těchto objektivů obvyklé, a máme tu hodnoty F4,5-F6,3, maximálně lze pak clonit na F22-F32 podle zoomu. Irisová clona má 9 lamel. Skládá se z 19 optických členů ve 14 skupinách, jsou zde dva XLD a dva LD členy.



Zaostřování je možné už od 22 cm na nejširším úhlu záběru, což stačí k dosažení velmi slušného 0,5× zvětšení (má tak "poloviční makro"). Na max. zoomu je to 90 cm, což znamená zvětšení 0,32×. Zaostřování má na starosti lineární motorek VXD. Nechybí ani optická stabilizace obrazu s 5EV účinkem. Objektiv má 75 mm v průměru, je 150 mm dlouhý a váží 665 gramů, je tedy dosti kompaktní. Vybaven je 67mm závitem pro filtry a zámkem zoomu. Samozřejmostí je odolnost vůči vlhkosti, přední člen má pak fluorovou povrchovou vrstvu pro lepší odpuzování nečistot. Proti odleskům bojují vrstvy BBAR G2. Do prodeje by se měl dostat v následujících dnech (polovina června), cena byla stanovena na 22.990 Kč, resp. 919 EUR.