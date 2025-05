Telefon Honor GT Pro přináší tři 50MPx fotoaparáty a obří 7200mAh baterii

Ve třídě herních smartphonů máme nový model Honor GT Pro. U něj najdeme procesor Snapdragon 8 Extreme Edition s takty 2×4,47 GHz a 6×3,53 GHz, dále je tu GPU Adreno 830. Do prodeje půjde v konfiguracích 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB a dokonce i 16GB+1TB. Paměti jsou typu LPDDR5X-9600, úložiště UFS 4.1.

Pokud jde o focení, hlavní snímač je typu 1/1,56" s rozlišením 50 MPx, světelností F1,95 a optickou stabilizací obrazu OIS. Ultra-širokoúhlá kamerka má také 50 MPx, úhel záběru je 122°, světelnost činí F2,0 a dovoluje focení makra od 2,5 cm. Jako poslední je tu tele-modul s 50 MPx, který proti hlavnímu modulu nabídne 3× zoom. Světelnost je F2,4, ani zde nechybí OIS. Video končí maximálně na 4K při 60 fps, slow-motion v 1080p zvládá až do 240 fps, podporovány jsou formáty H.264 i H.265. HDR zvládá ve 4K30p. Nechybí ani možnost využít AI k vylepšení snímků i samotnému focení, k dispozici je také Magic-Log pro video s vyšším dynamickým rozsahem. Přední kamera má také 50 MPx, světelnost je F2,0 a poskytuje 90° úhel záběru. Také ona podporuje 4K60p.



Velkou zajímavostí novinky je její akumulátor Qinghai Lake 3. generace s kapacitou 7200 mAh. To je opravdu hodně a mělo by to zajistit solidní výdrž. Podporováno je rovněž rychlé 90W nabíjení. Telefon má 6,78" displej OLED s rozlišením 2800×1264 pixelů, podporou 10bitových barev, jasem až 1600 nitů (špičkově dokonce 6000 nitů). Zvládá variabilní snímkovací frekvenci 1 až 144 Hz. Rozměry novinky pak činí 162,1×75,7×8,58 mm a váží 212 gramů. Jsou zde dva sloty pro SIM, podporováno je Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, reverzní nabíjení s 5 W. Operačním systémem je MagicOS 9.0 postavený na Androidu 15. Tělo je vodotěsné (IP69). Zatím to ale stejně jako u jiných čínských vlajkových lodí nevypadá, že by se měl podívat do Evropy.