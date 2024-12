TikTok v zájmu duševního zdraví mladých zakáže některé zkrášlující filtry lidem pod 18 let

V posledních dnech se objevilo několik kroků, které by měly minimalizovat problémy v oblasti mentálního zdraví mladistvých. Ti dlouhodobou konzumací obsahu na sociálních sítích mohou strádat z nejrůznějších důvodů, ať už jde o kyberšikanu nebo o závist druhým např. v oblasti vzhledu. Nedávno tak Austrálie zakázala sociální sítě pro uživatele mladší 16 let, dalším krokem je nová politika sociální sítě, která omezí dostupnost zkrášlujících filtrů osobám mladších 18 let.