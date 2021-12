Unikají specifikace fotoaparátů v připravovaném Samsungu Galaxy S22

Nové vlajkové lodě Samsungu, řada Galaxy S22, se blíží. Zatímco u modelu Galaxy S22 Ultra se nadále předpokládá 108MPx hlavní snímač, nyní se objevují informace o modelech S22 a S22+. Podle známého leakera Ice Universe by oba dva modely měly mít hlavní snímač typu 1/1,57" s rozlišením 50 MPx. Měl by mít 1,0µm pixely a světelnost F1,8. Teleobjektiv má přinést 3× zoom a stejně velké pixely, při rozlišení 10 MPx to ale znamená jen typ 1/3,94". Půjde tedy o dosti malý snímač. Světelnost objektivu má činit F2,4.

Dále se hovoří o širokoúhlé kamerce s 1/2,55" čipem s 12MPx a 1,4µm pixely, světelnost objektivu má být F2,2. Nakonec tu máme ještě přední selfie kamerku s 1/3,24" čipem, 10 MPx (velikost 1,22µm) a světelností F2,2. Pokud jde o displeje, ty by měly být o trochu menší než u S21, telefony mají být kompaktnější. U Galaxy S22 se mluví o zmenšení z 6,2" na 6,06" displej, u S22+ pak z 6,7" na 6,55". Patrně se zde objeví procesory Samsung Exynos 2200 a nový Snapdragon 8 Gen1.

Ceny souvisejících / podobných produktů: