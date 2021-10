Univerzální Tamron 18-300mm F3.5-6.3 DI III-A VC VXD je tu

Společnost Tamron slibovala uvedení nového ultrazoomu a nyní je zde. Jde o model 18-300mm F3.5-6.3 DI III-A VC VXD (Model B061) a určen je pro APS-C CSC fotoaparáty Sony nebo Fujifilm. Novinka má ohniskový rozsah od 18 do 300 mm, tedy 16,6× optický zoom. Po přepočtu dává cca 27 až 450 mm a úhly záběru 77°24' až 5°30'. Její světelnost je vcelku tradiční, dosahuje hodnot F3,5 až F6,3. Clonění má na starosti 7lamelová irisová clona s maximálními hodnotami F22 až F40 dle zoomu.



Objektiv se skládá z 19 členů v 15 skupinách. Zajímavostí jsou zaostřovací vzdálenosti. Na nejširším úhlu záběru je možné jít na pouhých 15 cm a dosáhnout zvětšení 0,5×. Na max. zoomu je to už 99 cm, ale díky dlouhé ohniskové vzdálenosti to stále stačí na solidních 0,25×. K zaostřování je použit lineární motorek VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Objektiv má 125,6 mm v průměru a 75,5 mm na délku, jeho hmotnost je pak 620 gramů. Pokud jde o filtry, podporovány jsou ty se 67mm průměrem. K dispozici je také systém optické stabilizace. Cena byla stanovena na 19990 Kč s DPH, verze pro Sony míří do obchodů okamžitě, verze pro Fujifilm má být dostupná od 28. října.

Ceny souvisejících / podobných produktů: