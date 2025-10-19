Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Pravidla pro focení se zpřísňují po celém světě. Větší problém to bude nově v Uzbekistánu, který zavádí zákaz focení lidí bez souhlasu pod hrozbou nemalé pokuty a zabavení fotografické techniky.
Přístroj na focení má dnes snad každý, zejména pomocí telefonů vznikají obrovská kvanta snímků (a část z nich pak skončí na sociálních sítích). V Uzbekistánu bude ale focení o něco komplikovanější, a to i přesto, že v zemi poslední dobou vzkvétá turismus, což pochopitelně přináší také více snímkůchtivých turistů. Zdejší parlament totiž odsouhlasil zákaz focení osob bez jejich souhlasu, což může výrazně komplikovat focení památek, kolem nichž se motá spousta dalších lidí. Zákon tak kritizují turisté, bloggeři i novináři, podle nichž to může výrazně zkomplikovat dokumentační práce.
Kritici poukazují na to, že zákon pravděpodobně vznikl na popud několika korupčních skandálů, kdy byli politici i policie chyceni v situacích, které ukazovaly jejich nekalé praktiky. Zákon jako takový navíc uvádí, že pro snímání dětí pod 16 let musí mít fotograf výslovný souhlas rodičů. Pokud fotograf bude fotit bez svolení, hrozí mu pokuta ve výši zhruba 28,5 tisíc Kč (po přepočtu) i zabavení fotografické techniky, což v dnešní době znamená především telefon. A ten je pro mnohé ještě důležitější než fotoaparát (např. i proto, že v něm dnes lidé mají letenky). Zákon sice ještě musí schválit senát, ale nepředpokládá se, že by ho nepřijal.
Zdroj: petapixel.com, uz.kursiv.media, rferl.org, ilustrační foto (upyernoz, CC BY 2.0, přes Flickr)