Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní

Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
Pravidla pro focení se zpřísňují po celém světě. Větší problém to bude nově v Uzbekistánu, který zavádí zákaz focení lidí bez souhlasu pod hrozbou nemalé pokuty a zabavení fotografické techniky.
Reklama
Přístroj na focení má dnes snad každý, zejména pomocí telefonů vznikají obrovská kvanta snímků (a část z nich pak skončí na sociálních sítích). V Uzbekistánu bude ale focení o něco komplikovanější, a to i přesto, že v zemi poslední dobou vzkvétá turismus, což pochopitelně přináší také více snímkůchtivých turistů. Zdejší parlament totiž odsouhlasil zákaz focení osob bez jejich souhlasu, což může výrazně komplikovat focení památek, kolem nichž se motá spousta dalších lidí. Zákon tak kritizují turisté, bloggeři i novináři, podle nichž to může výrazně zkomplikovat dokumentační práce.
 
Kritici poukazují na to, že zákon pravděpodobně vznikl na popud několika korupčních skandálů, kdy byli politici i policie chyceni v situacích, které ukazovaly jejich nekalé praktiky. Zákon jako takový navíc uvádí, že pro snímání dětí pod 16 let musí mít fotograf výslovný souhlas rodičů. Pokud fotograf bude fotit bez svolení, hrozí mu pokuta ve výši zhruba 28,5 tisíc Kč (po přepočtu) i zabavení fotografické techniky, což v dnešní době znamená především telefon. A ten je pro mnohé ještě důležitější než fotoaparát (např. i proto, že v něm dnes lidé mají letenky). Zákon sice ještě musí schválit senát, ale nepředpokládá se, že by ho nepřijal.
 
Zdroj: petapixel.com, uz.kursiv.media, rferl.org, ilustrační foto (upyernoz, CC BY 2.0, přes Flickr)

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Včera, Milan Šurkala
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
29.9.2025, Milan Šurkala2
Dron DJI Mini 5 Pro nemá mini snímač, máme tu velký 1" CMOS s 50 MPx
Dron DJI Mini 5 Pro nemá mini snímač, máme tu velký 1" CMOS s 50 MPx
27.9.2025, Milan Šurkala
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Včera, Milan Šurkala
Nikon představil světelný APS-C zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR
Nikon představil světelný APS-C zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR
17.10.2025, Milan Šurkala2
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
16.10.2025, Milan Šurkala2
Laowa představuje teleobjektiv 200mm f/2 AF FF. Je pro full frame a s autofokusem
Laowa představuje teleobjektiv 200mm f/2 AF FF. Je pro full frame a s autofokusem
14.10.2025, Milan Šurkala15
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
13.10.2025, Milan Šurkala1
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
12.10.2025, Milan Šurkala11
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
11.10.2025, Milan Šurkala
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
10.10.2025, Milan Šurkala6