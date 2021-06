Video: dron vletěl přímo do islandského vulkánu a pohltila ho láva

Fotograf a kameraman Joey Helms se rozhodl vytvořit netradiční video, které si ale nakonec vyžádalo obětování jeho dronu. Pro záběry blížící se žhnoucí lávy, které malý letoun pořídil těsně přes svým zánikem, se Joey Helms vydal k oblíbené islandské sopce u hory Fagradalsfjall, jež se stala atrakcí pro turisty ale i fotografické profesionály. V posledních měsících to vypadá, jako by se tam se zničenými, žárem roztavenými nebo nadobro a dokonce dobrovolně ztracenými drony roztrhl pytel, protože kameramani se předhánějí v tom, kdo získá zajímavější záběry a očividně neváhají obětovat své vybavení.

Dron DJI FPV nabízí pohled z první osoby, čehož se Joey Helms snažil využít při snaze letět co nejblíže žhnoucí lávě a zaznamenat jedinečné záběry. Bohužel se ale ukázalo, že pro jeden z dronů je to jeho poslední let, neboť letoun skončil v kráteru. Fotograf ale díky funkci záznamu na FPV brýlích získal záběry posledních vteřin, které dron před zničením natočil. Výsledek tak mohl zveřejnit na YouTube a video, které je ke zhlédnutí výše, obsahuje i verzi, ve níž si je možné pád do lávy prohlédnout ve zpomalených záběrech. Na otázky, zdali bylo zničení dronu úmyslné, nebo se jednalo o nešťastnou náhodu při manévrech, ale Joey Helms přímo neodpověděl a nechává to na divácích.