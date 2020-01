Video: kameraman o kousek unikl smrti při natáčení dopravní nehody

Někdy může být i práce fotografa smrtelně nebezpečná. O tom se přesvědčil zpravodajský fotograf a kameraman Caleb Holder, který dokumentoval nehodu na dálnici v Texasu v USA až příliš zblízka. Při nehodě bylo zrovna velmi mlhavé počasí, které zapříčinilo druhou havárii - tentokrát projíždějícího kamionu.





Kamion se poté, co nad ním řidič ztratil kontrolu, vyřítil z husté mlhy a fotografa společně se záchranáři a policisty dočista překvapil. Převrátil se na místo, kde se před chvílí nacházeli lidé, a následně se nekontrolovatelně řítil dál směrem ke kameře. Všichni přítomní se snažili co nejrychleji dostat do bezpečí.





Celý incident zvládl kameraman natočit, později uvedl, že v dané chvíli vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli scénu nahrává nebo jak je kamera nastavená, myslel jen na útěk. Všichni přítomní naštěstí zaznamenali převrácený kamion dostatečně rychle a dali se na úprk. Jeden ale neměl takové štěstí a na záběrech lze vidět, že před řítícím se kamionem zakopl a upadl. Naštěstí i když utrpěl zranění, nemělo ty se jednat o ta život ohrožující a lékaři mu předpovídají uzdravení. Další zranění utrpěl muž, který se před řítícím kamionem chtěl zachránit v autě.