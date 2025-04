Vivo X200 Ultra dostává 3 velké senzory a přídavný teleobjektiv

V nabídce chytrých telefonů značky Vivo se objevila zajímavá novinka. Vivo X200 Ultra je výborně vybaven pro focení. Základní snímač je Sony LYT-818 typu 1/1,28" s rozlišením 50 MPx. Zvláštní je ale volba přepočtené 35mm ohniskové vzdálenosti (obvykle je standardem 24-26 mm). Objektiv má světelnost F1,69 a OIS (optickou stabilizaci). Dále tu máme ultra-širokoúhlý model s tímtéž čipem LYT-818 a typem 1/1,28". Tohle je velkou ostudou pro Apple, který má na tomto modulu i u iPhonu 16 Pro jen 1/2,55" čip. Máme tu přepočtených 14 mm, světelnost F2,0 a také OIS. A aby toho nebylo málo, telemodul má čip Samsung HP9 typu 1/1,4", což je opět nebývale velký čip (pro zajímavost, Apple má 1/3,06" a Samsung ještě menší). To už jde o 200MPx rozlišení, pixely ale slučují do menších. Objektiv dává po přepočtu 85 mm, jeho světelnost je F2,27 a také on má OIS. Všechny tři objektivy vznikly ve spolupráci se společností Zeiss.

Stejně jako Apple dostává dotykové fotografické tlačítko. Máme zde podporu pro natáčení 8K videa i slow-motion ve 4K a 120 fps. Rozlišení 4K při 60fps podporuje i 10bitový záznam v Log formátu se 14EV dynamickým rozsahem. Zpracování obrazu mají na starosti procesory NS1 a V3+. Přední kamerka má 50 MPx a světelnost F2,45. Zajímavostí je možno přikoupit 2,35× telekonvertor. Ten se nasazuje před 85mm teleobjektiv a ve výsledku dosahuje na přepočtených 200 mm. Nejde ale o malé příslušenství. Je součástí Photographer Kitu, který obsahuje pouzdro, grip, 2300mAh baterii, připojení přes USB-C, video tlačítko, poutko a onen objektiv.

Vivo X200 Ultra má rozměry 163,14×76,76×8,69 mm a váží 229-232 gramů dle verze. Je vybaven 6,82" displejem AMOLED s rozlišením 3168×1440 pixelů s podporou 10bitových barev a frekvencí 1-120 Hz. Procesorem je Snapdragon 8 Extreme Edition s takty 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz a GPU Adreno 830. K dispozici bude s 12 GB nebo 16 GB RAM, úložiště UFS 4.1 pak může mít kapacitu 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Akumulátor s kapacitou 6000 mAh podporuje 90W drátové nebo 40W bezdrátové nabíjení. Operačním systémem je OriginOS 5 na bázi Androidu 15. Pro nás je smutné jen to, že se tento telefon pravděpodobně neobjeví v Evropě.