Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Vivo představuje novou řadu telefonů X300. Standardní model může zaujmout kompaktní konstrukcí, má totiž jen 6,31" displej. Vzadu nicméně najdeme trojici fotoaparátů, přičemž ten hlavní má 200 MPx.
Společnost Vivo představila nové telefony X300. Tento model je kompaktní variantou díky 6,31" displeji AMOLED. V dnešní době tak patří k těm menším. Má rozlišení 2640×1216 pixelů, kontrast 8M:1, 10bitové barvy a adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz. Rozměry telefonu činí 150,57×71,92×7,95 mm a váží 190 gramů.
Pokud jde o fotoaparáty, hlavní modul má 1/1,4" snímač Samsung HPB s 200MPx rozlišením (může se slučovat na menší) a světelnost F1,68. Dále je tu teleobjektiv s 3× zoomem proti hlavnímu modulu (70 mm po přepočtu), tady pak máme 1/1,95" 50MPx snímač Sony LYT-602 a světelnost F2,57. Objektiv má povrchové vrstvy Zeiss T*. Nakonec je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 50MPx snímačem Samsung ISOCELL JN1 typu 1/2,76" a světelností F2,0, přičemž po přepočtu dává 15mm. Má AF a vrstvy Zeiss T*. Hlavní modul a teleobjektiv mají stabilizaci obrazu se 4,5EV účinkem. Podporováno je natáčení 4K videa, a to včetně slow-motion (na hlavním modulu ve 120 fps, jinak 60 fps). Přední kamerka pak disponuje 50MPx rozlišením (také 1/2,76" čip JN1), 92° úhlem záběru a světelností F2,0. V prodeji bude i 2,35× telekonvertor, který dosáhne reálných 200 mm.
Vivo X300 má 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 9500 s takty 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz. Jde o 3nm čip s GPU Mali G1-Ultra. Paměťové konfigurace činí 12GB+256GB, 12GB+512GB nebo s větší RAM pamětí pak 16GB+256GB, 16GB+512GB a dokonce 16GB+1TB (může se lišit dle konkrétního trhu). RAM je typu LPDDR5X, úložiště pak UFS 4.1. Čínská verze telefonu má kapacitu křemíkové Li-Ion baterie 6040 mAh, 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení, je ale možné, že kvůli evropským a americkým restrikcím bude mít globální model o něco nižší kapacitu.
Najdeme tu bezdrátová rozhraní Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, port USB-C je pak typu 3.2 Gen1. Operačním systémem je OriginOS 6 na bázi Androidu 16.
Zdroj: vivo.com.cn