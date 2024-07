Vloggerské Sony ZV-E10 II s 26MPx snímačem umí 4K60p video

Sony uvedlo novou generaci vloggerského fotoaparátu ZV-E10 II. Novinka si zachovává obrazové filtry Creative Looks i režimy Product Showcase a Background Defocus pro natáčení produktových videorecenzí. Vylepšilo se hybridní fázové zaostřování (citlivé od -3 EV při F2,0, což ale patří už k podprůměru, najdeme zde ale detekci lidí, zvířat a ptáků), máme tu Cinematic Vlog a vertikální režim pro uživatelské rozhraní. Novinkou je také větší baterie NP-FZ100, která zajišťuje mnohem delší výdrž pro natáčení videa i focení (až 610 snímků na jedno nabití).



Je zde 27,0MPx APS-C snímač Exmor R CMOS s efektivním rozlišením 26,0 MPx, ve videu natáčí 19,9 MPx. UHD 4K video totiž vzniká over-samplingem z 5.6K, video je tak podstatně ostřejší a detailnější. Data je možné ukládat do JPEGu, HEIFu nebo RAWu (ARW). U videa je pak podporováno MPEG-4 AVC/H.264 a MPEG-H HEVC/H.265. Fotoaparát ZV-E10 II zvládá UHD 4K video (3840×2160 pixelů) při 59,94p max. v 10bitové barevné hloubce s kódováním 4:2:0 a datovým tokem do 150 Mbps nebo 4:2:2 až do 200 Mbps. Režim All-Intra ale dovolí navýšit datový tok až na 600 Mbps. Full HD video (1920×1080 pixelů) je dostupné až při 119,88p (4:2:0 8bit, 100 Mbps) nebo 59,94p (4:2:2 10bit, 50 Mbps). Fotoaparát umí i proxy záznam.

Citlivosti jsou podporovány od ISO 100 do 32000, v režimu rozšíření ISO 50 až 102400, korekce expozice má rozsah +/-5 EV. Závěrka je čistě elektronická s časy od 1/8000 sekundy do 30 sekund (u videa max. 1 sekunda), synchronizační čas blesku je 1/30 sekundy. Fotoaparát nemá stabilizovaný snímač, má ale dvě formy elektronické stabilizace, ten druhý Active Mode vylepšuje natáčení videa.

Najdeme tu jeden slot pro SDXC kartu s podporou až UHS-II. Zadní displej je plně polohovatelný, má 3,0" úhlopříčku, rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů) a je dotykový. Je zde rozhraní USB-C 3.2 (5Gbps), HDMI typu D, 3,5mm jacky pro sluchátka a mikrofon, patice Multi Interface Shoe, bezdrátová rozhraní Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 5.0. Nechybí ani možnost streamování videa (max. UHD 4K při 30p přes USB i síť). Fotoaparát má rozměry 114,8×67,5×54,2 mm a váží 292 gramů bez příslušenství (s baterií a kartou 377 gramů). ZV-E10 II vyjde na 999 USD za tělo, v setu s inovovaným objektivem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II bude za 1099 USD.