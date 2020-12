WindowSight: "Netflix" pro fotografy a fine art umělce za 17 EUR měsíčně

Dnes se do digitálního světa přesouvá spousta věcí a jednou z nich chce být i umění. Vznikla totiž nová streamovací služba WindowSight, která chce být jakýmsi Spotify nebo Netflixem pro fotografy a fine art umělce (ilustrace, malby, digitální umění). Ti dnes v mnoha zemích nemohou mít výstavy kvůli protipandemickým opatřením. Zveřejňovat svá díla na sociálních sítích sice může tvůrce popularizovat, ale přímo z toho nemají žádný finanční prospěch, pokud se jim tedy nepovede takové sledující nahnat k sobě do e-shopu nebo na stránku s Print on Demand službami a jejich díly.

WindowSight chce ale z tohoto procesu udělat streamovací službu. Aplikaci si lze nainstalovat do telefonu nebo do televize (podporováno je mnoho systémů a brzy přijde např. podpora pro Roku a Amazon Fire) a uživatel v případě streamování na televizi platí předplatné. To činí 16,99 EUR za měsíc. Projekt je o tom, aby nemusel mít vypnutou televizi, škaredý šedý obdélník, ale aby se zde promítaly vybrané fotografie nebo obecně díla dle vybraných témat, umělců a dalších detailů toho, jak si nastaví playlist. Tvůrce má dostat 50% provizi, která se počítá z doby sledování každým daným uživatelem zvlášť (8,49 EUR od každého uživatele se tedy proporčně rozdělí mezi všechny umělce, které tento daný uživatel v daném měsíci sledoval na základě poměru dob sledování).

Bezplatný režim zahrnuje možnost streamování na telefonu a přístup k zatím více než 5000 pracím. Lze vyhledávat a vytvářet playlisty. Za oněch 16,99 EUR za měsíc dostanete možnost streamovat i na televizi (a to rovnou na 3 najednou), můžete si také zvolit rámečky.



No, nevím, zda se něco takového za takovou cenu (nebo i jakoukoli jinou) setká s úspěchem. Není to navíc až tak převratná myšlenka. Existuje (resp. spíše asi existoval) projekt Acanvas , což byl digitální fotorámeček 20"×30", kam si člověk mohl bezdrátově uploadovat fotky, a který byl schopen se sám nabíjet. Současně byl ale v partnerství s jedním z nejznámějších Print on Demand webů FineArtAmerica , kde tvůrci mohli dát svá díla k digitálnímu streamování. Projekt měla zastřešovat firma LG. Nyní se zmínky o Acanvasu spojují s rumunskou firmou Apsisware a web acanvas.com už nefunguje. Tak uvidíme, zda WindowSight uspěje. Co myslíte vy? Má něco takového šanci?

