Xiaomi 15 Ultra má 1" čip, 200MPx tele a objektiv Leica Vario-Summilux

Společnost Xiaomi uvádí nový fotomobil 15 Ultra, který míří opravdu hodně vysoko. Máme zde objektiv Leica Vario-Summilux 1:1,63-2,6/14-100 ASPH., který se skládá ze 4 fotografických modulů. Hlavním snímačem je 1" Sony LYT-900 s rozlišením 50 MPx a velkými 1,6µm pixely (3,2µm po sloučení). Objektiv s 8 členy má 23mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost, světelnost F1,63 a optickou stabilizaci obrazu. Najdeme zde podporu pro 8K video při 30p, 4K až při 120p, slow-motion je k dispozici max. ve Full HD výstupu s frekvencí až 1920 fps (pozor, výstup je Full HD, nahrává se ale mnohem nižší rozlišení). Máme tu režimy Shoot Steady, Dual Video, Time-Lapse, Ultra Night Video i profesionální režim včetně 10bitového Log záznamu. Jsou zde dva barevné styly Leica Authentic a Vibrant, podpora formátů JPEG, HEIF i RAWů v DNG (a to i v 16bitových UltraRAW).

Ultra-širokoúhlá kamerka má 50MPx snímač s 0,64µm pixely (1,28µm po sloučení). To znamená, že jde jen o maličký 1/2,76" čip. Světelnost je F2,2, máme tu 115° úhel záběru při 14mm přepočtené ohniskové vzdálenosti. Dále pokračujeme středním teleobjektivem se 70mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností, světelností F1,8, 6 členy a OIS, podporuje makro z 10 cm. V tomto případě je tu 50MPx snímač s 0,7µm pixely (1,4µm po sloučení), což odpovídá zhruba 1/2,5". Nakonec je tu ještě delší teleobjektiv se 100mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností. Jeho světelnost je o trochu horší, nicméně s F2,6 jde stále o poměrně dobrou hodnotu, nechybí OIS. Snímač má rozlišení 200 MPx a 0,56µm pixely (2,24µm po sloučení 4×4). To jsou sice miniaturní pixely, ale celkově to znamená hodně velký 1/1,4" snímač. I tento modul vedle hlavního podporuje 4K120p

Přední kamerka má 32MPx snímač OmniVision OV32B a objektiv s 90° úhlem záběru (21mm ohniskovou vzdáleností po přepočtu) a světelností F2,0. Umožňuje ovládání hlasem i gesty, maximálně zvládne 4K video při 60 fps.

Telefon má 6,73" displej WQHD+ AMOLED s rozlišením 3200×1440 pixelů, obnovovací frekvencí 1-120 Hz, zvládá špičkově jas až 3200 nitů a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Chráněn je sklem Xiaomi Shield Glass 2.0, podporuje Always-Active. Xiaomi 15 Ultra pak měří 161,3×75,3×9,35 mm a váží 226 gramů, stříbro-chromovaná verze je o trochu tlustší (9,48 mm) a váží 229 gramů. Najdeme tu 3nm procesor Snapdragon 8 Elite s 2 jádry Prime (4,32 GHz) a 6 Performance (3,53 GHz), dále je tu 16 GB RAM LPDDR5X-8533 a úložiště UFS 4.1 o kapacitě 512 GB nebo 1 TB (u nás jen menší varianta).

Akumulátor má kapacitu 5410 mAh, podporuje 90W drátové nabíjení HyperCharge nebo 80W bezdrátově. AI zde umožňuje pomáhat s psaním, rozpoznáním řeči, překladem, vytvářením nového obsahu a dalšími, založen je na Google Gemini. Máme zde podporu pro dvě SIM (dvě nano-SIM/eSIM), dále je tu Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Samozřejmostí je vodotěsnost (IP68). Cena rozhodně není nízká, za variantu 16GB+512GB chce Xiaomi 34.999 Kč (pro srovnání, podobně velký iPhone 16 Pro Max s 512GB úložištěm je za 41.990 Kč). Dá se ale sehnat s 15% slevou, tedy lehce pod 30 tisíc Kč.